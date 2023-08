Video-pillole per spiegare il Pug ai persicetani

L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto ha realizzato alcune video - pillole per illustrare ai cittadini la proposta del Piano urbanistico generale che è consultabile sul sito del Comune. Il Pug individua le linee strategiche di sviluppo e rigenerazione del territorio sul lungo periodo, sulla base di precise scelte di assetto e nel rispetto della normativa urbanistica. Per facilitare la comprensione e la lettura di questo documento, sono stati realizzati alcuni brevi video rivolti ai cittadini. I video sono disponibili sul canale YouTube del Comune, nell’apposita sezione del sito web e in questi giorni vengono richiamati sui social media istituzionali. Fino al 17 settembre è poi possibile inoltrare al servizio urbanistica comunale le proprie osservazioni sul Pug compilando l’apposito modulo on line.