Video social, offese alle vigilesse La barista a processo per i commenti

A processo per diffamazione. Ma non per un un post scritto su Facebook, ma per i commenti comparsi sotto il video pubblicato. È quanto è successo a una barista bolognese, Deborah Geirola, in merito a fatti accaduti durante il periodo pandemico.

La Procura di Bologna ha, infatti, citato in giudizio la titolare di un bar in via degli Ortolani per diffamazione in concorso ai danni di due donne, agenti di polizia municipale. Ma andiamo con ordine. Tutto risale a febbraio 2022, quando venne pubblicato un video sui social dopo che le vigilesse arrivarono nel suo locale per un controllo dei Green pass: ne seguì una serie di offese per le due agenti da parte di diversi utenti del web.

Il periodo era ’caldo’, a seguito delle chiusure, il lockdown, l’obbligo del Green Pass, osteggiato dai No Vax, contrari al certificato verde. I fatti contestati alla barista (che faceva parte del gruppo ’Esercenti resistenti’ che si opponeva alle chiusure delle attività commerciali) sono del 3 febbraio, quando la titolare, alla vista delle agenti, non volle esibire il certificato verde adottato durante la pandemia. Anche un altro cliente si rifiutò, tant’è che il clima si riscaldò e le due vigilesse se ne andarono, per poi notificare in seguito il verbale.

Pochi giorni dopo, il video dell’intervento iniziò a circolare sui social, con gli insulti a commento. Le due vigilesse fecero querela, assistite dall’avvocato Fabio Chiarini, ma la pm Elena Caruso in un primo momento chiese l’archiviazione, ritenendo che la titolare non poteva essere chiamata a rispondere per i messaggi degli altri utenti.

Le agenti, attraverso l’avvocato Chiarini, però, hanno fatto opposizione, sostenendo che con la pubblicazione la barista avrebbe invece fomentato una rivolta di parole contro di loro. Da qui, la decisione del gip che ha disposto l’imputazione coatta. E, così, la Procura, a quel punto, ha citato la titolare in giudizio per gennaio 2024.

"A seguito del mio video sull’incontro con i fantasmi (vigili) sono arrivati centinaia di messaggi da persone e commercianti che si allineano", la frase che accompagnava il filmato, pubblicato anche su un gruppo telegram No Vax.

Geirola, però, respinge le accuse: "Non sono responsabile di ingiurie effettuate da terze persone e non da me stessa. E non pubblicai il video sui social".

Un caso simile a quello accaduto anche all’ex esponente 5 Stelle Giovanni Favia, ora ristoratore e titolare di diversi locali, chiamato a rispondere per un post in cui immortalava un intervento dei vigili nel suo locale, sempre nel periodo pandemico.