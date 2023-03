Bologna, pubblicò video mentre controllavano i green pass e le vigilesse furono insultate. Barista a processo

Le vigilesse erano arrivate al locale per il controllo del Green Pass (foto archivio)

Bologna, 7 marzo 2023 – La Procura di Bologna ha citato in giudizio la titolare di un bar in via degli Ortolani per diffamazione in concorso ai danni di due donne, agenti di polizia municipale.

A febbraio 2022 la proprietaria del locale pubblicò un video sui social dopo che le vigilesse nel locale per un controllo dei Green pass: ne seguì una serie di offese per le due agenti da parte di diversi utenti del web. I fatti sono del 3 febbraio, quando la titolare, alla vista delle agenti, non volle esibire il certificato verde adottato durante la pandemia.

Anche un altro cliente si rifiutò, il clima si riscaldò e le due vigilesse se ne andarono, per poi notificare in seguito il verbale. Pochi giorni dopo, il video dell'intervento iniziò a circolare sui social, con gli insulti a commento. Le due fecero querela, assistite dall'avvocato Fabio Chiarini ma la pm Elena Caruso in un primo momento chiese l'archiviazione, ritenendo che la titolare non poteva essere chiamata a rispondere per i messaggi degli altri utenti. Le agenti, attraverso l'avvocato Chiarini, hanno fatto opposizione, sostenendo che con la pubblicazione avrebbe invece fomentato una rivolta di parole contro di loro e il Gip ha disposto l'imputazione coatta: la Procura, a quel punto, ha citato la titolare in giudizio per gennaio 2024.

"A seguito del mio video sull'incontro con i fantasmi (vigili) centinaia di messaggi da persone e che commercianti che si allineano”, la frase che accompagnava il filmato, pubblicato anche su un gruppo telegram no vax. Di recente, in un caso simile anche l'ex 5 Stelle Giovanni Favia, ora ristoratore, è stato chiamato a rispondere per un video su un intervento dei vigili nel suo locale nel corso della pandemia.