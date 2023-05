Videogame e cosplayer Balotta Fest in Mediateca

Al via Balotta Fest a San Lazzaro: il meglio della cultura pop per i player di ogni età. Comics, game zone, retrogame, gdr, quiz game e cosplay: tante le attività in programma in Mediateca. Si prepara a partire la prima edizione di Balotta fest. Domani e sabato, la Mediateca si trasformerà in una grande ‘gamezone’ per appassionati o curiosi, dove sono in programma tornei di videogiochi, cervellone quiz game, laboratori digitali per ragazzi, giochi di ruolo e da tavolo, esposizione di Cosplay e tanto altro. Un calendario ricchissimo di eventi, dove sarà possibile trovate anche retro game con flipper e video giochi arcade. "Abbiamo voluto creare un evento che riuscisse a coinvolgere per più giorni i giovani appassionati soprattutto ai game - spiega l’assessore alla Cultura Juri Guidi - Uno spazio dove si può socializzare e divertirsi, adatto a tutte le età. Gli eventi sono molteplici, c’è solo l’imbarazzo della scelta".

Quiz show multimediale, lunghe sere dove poter interagire con giochi di ruolo e da tavolo famosi in Italia e nel mondo, presentazione di libri e due tornei Fifa organizzati e gestiti dall’associazione Bologna Nerd: uno dedicato alla versione più recente FIFA23, e uno CLASSIC che vi farà tornare indietro nel tempo, grazie alla versione di FIFA95 per SEGA Megadrive: una due giorni che si concluderà domenica con un evento presso La Terrazza di Ponticella per un pomeriggio a tema Bang! : proiezione del lungometraggio firmato Little Bridge, seguito dal torneo amichevole dell’omonimo gioco di carte.

"Balotta è il nuovo coordinamento dei giovani di San Lazzaro che collabora con il Settore Giovani e Cultura del Comune per organizzare attività e creare spazi e occasioni di socialità - sottolinea l’assessore ai Giovani Sara Bonafè -. Questo è il primo grande evento organizzato per la comunità. Invitiamo tutti a partecipare e iscriversi, una grande occasione per stare insieme e riscoprire giochi nuovi e di un tempo".