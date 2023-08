Videogiochi, la sfida di Game Farm

I team di Bologna Game Farm parteciperanno a Gamescom 2023, il più importante evento dell’anno a livello europeo dedicato ai videogiochi, che quest’anno si terrà da oggi 23 al 27 agosto a Colonia. Prosegue così il percorso delle squadre dopo l’esperienza a marzo alla Game Developers Conference di San Francisco e il successo della partecipazione al First Playable a luglio a Firenze. I team, che fanno parte della collettiva italiana a Gamescom 2023 organizzata da Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale, con la collaborazione dell’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi Iidea, saranno presenti alla esposizione di Colonia domani 23 e giovedì 24 agosto.

Tra le squadre vincitrici della prima edizione, è confermata la presenza di Dreambits Studio, Green Flamingo e Magari mentre, direttamente dalla seconda edizione – il cui percorso di accelerazione si è concluso a maggio – ci saranno i quattro gruppi vincitori con le loro proposte: Farafter di Giant Cog Studio, Monster chef di Studio Pizza, The first hand di Non Studio, Ryoko di Kodama Studio. La fiera sarà anche occasione di entrare in contatto con professionisti del settore: aziende, editori, studi indipendenti, media specializzati, per avere un confronto diretto con il mondo del lavoro, trarre spunti per nuovi progetti e opportunità di sviluppo per i prototipi.