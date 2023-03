"Videosorveglianza a spese dei privati"

I residenti dei colli non ci stanno. E la consigliera di Forza Italia al Quartiere Porto-Saragozza Annamaria Cesari non si dà per vinta nonostante la bocciatura del suo ordine del giorno sulla sicurezza in quella zona, dopo i recenti furti e la rapina in via di Casaglia. L’odg proponeva tra le altre cose "un incremento delle forze dell’ordine" sui colli "tra le 18 e le 19, orario prediletto dai ladri" e di "installare un sistema di videosorveglianza sulla pubblica via" anche a spese dei residenti stessi, "rendendo le immagini visibili solo dalla pubblica autorità e da questa

conservate, nel pieno rispetto della normativa privacy", sottolinea la consigliera. Ma nulla da fare. "La bocciatura non ci ferma, riproporremo le nostre richieste. E il comitato dei residenti Comicolli le presenterà a propria volta alle autorità competenti".