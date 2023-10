Vie dell’Abbadia e San Felice: ciclisti e moto contromano

In via dell’Abbadia, strada a senso unico, passano continuamente ciclisti, monopattini e moto contromano. Ma soprattutto in via San Felice – sempre a senso unico– passano a tutte le ore ciclisti e monopattini a forte velocità contromano, con il risultato che il pedone, che per attraversare guarda soltanto dalla parte della quale sa provenire i veicoli, rischia di finirci sotto. I vigili multano solo gli automobilisti? Siamo stanchi.

Nicoletta Lipparini