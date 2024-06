Viene dimenticato in autogrill. Dodicenne trovato dalla Polstrada

Sembra l’inizio di ‘Pane e tulipani’. Ma questa storia non si è conclusa con una fuga a Venezia e una storia d’amore. Anche perché, l’altro giorno, non è stata una casalinga pescarese a essere dimenticata all’autogrill, bensì un ragazzino svizzero di 12 anni, in gita scolastica. Rintracciato e ‘recuperato’, poi’, dalla Polstrada.

La vicenda è accaduta lo scorso 2 giugno. Il ragazzino era stato assieme ai compagni in vacanza in Riviera e la comitiva stava tornando, in autobus, verso casa, oltre confine. Erano circa le 19,15 e il gruppo si era fermato per una sosta all’area di servizio Pioppa Est, sull’A14. Un panino, un bibita, una sosta in toilette e poi insegnanti e studenti erano risaliti a bordo dell’autobus, per continuare il viaggio. Tutti, tranne il dodicenne.

Che, stando a quanto poi ricostruito, dopo essere salito come gli altri sul bus (ed essere stato ‘contato’ dall’accompagnatore), era di nuovo sceso al volo per recuperare una cosa che aveva dimenticato all’autogrill. Mentre la cercava, però, l’autobus, su cui viaggiava anche suo fratello, era ripartito.

Lui, nella fretta, aveva lasciato sul mezzo documenti e telefonino. E così non è riuscito a contattare gli altri studenti o i suoi insegnanti per farsi tornare a prendere. Soltanto una volta arrivati nei pressi di Parma i compagni di scuola hanno fatto presente agli insegnanti che ‘forse’ mancava qualcuno all’appello. Sono seguito attimi di comprensibile panico, in cui gli insegnanti hanno subito contattato il 113, spiegando cos’era accaduto e anche fornendo agli agenti della Polstrada della sottosezione di Bologna la foto del dodicenne.

I poliziotti, così, sono riusciti a trovarlo subito. Ancora all’interno dell’area di servizio, un po’ spaesato ma in forma. A quel punto era necessario però farlo ricongiungere con la sua comitiva. Il ragazzino è stato quindi fatto salire sull’auto di servizio ed è partita una staffetta, con i poliziotti che lo hanno accompagnato fino a Parma, dove c’erano ad aspettarlo compagni di scuola e insegnanti. Un finale di gita diverso, ma sicuramente emozionante per il dodicenne, che è tornato poi a casa sano e salvo con tutta la classe.

Nicoletta Tempera