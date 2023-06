Vieri: "All’Inter è mancato soltanto il gol Italia senza punte? Colpa dei videogame"

di Gianmarco Marchini

Quasi cinquant’anni e sentirli tutti. "C’ho un ginocchio gonfio e un’ernia cervicale". Il 12 luglio Bobo Vieri supererà quella metà campo lì. Eppure sembra ieri quando con il suo sinistro buttava giù le porte. Vagonate di gol, da perdere il conto. Oggi, invece, gioca per Stella e Isabel. Sono loro, le sue due bimbe, a scandire il tempo: quando fischiano, si ferma tutto. "Sono le gioie più grandi della mia vita, del resto non mi interessa più nulla. Se posso, sto sempre con loro, mi piace portarle a scuola la mattina. Quando mi abbracciano, mi commuovo ogni volta. E mia moglie Costanza mi prende in giro".

E il pallone? Resta un grande amore a cui guardare con affetto, ma anche con il giusto distacco (dal salotto della ’Bobo tv’): come quelle lunghe storie che a un certo punto inevitabilmente tramontano.

Vieri, lei era a Istanbul a vedere la finale di Champions. Cos’è mancato all’Inter per battere il City?

"Solo il gol. Basta. Nient’altro. I nerazzurri hanno dominato, sono stati i migliori in campo: potevano fare tre o quattro reti, erano in formissima. Ma il calcio a volte è così. L’Inter, però, resta uno squadrone incredibile".

Giusto ripartire da Lukaku e Dzeko, o là davanti con Lautaro servono forze fresche?

"Romelu me lo tengo tutta la vita. E’ uno che deve giocare sempre, ma ha bisogno dei novanta minuti. La prossima stagione mi aspetto da lui venticinque gol. Con Martinez forma una coppia strepitosa".

E invece come ripartirà il Milan senza Maldini?

"Non lo so, è davvero un grande punto interrogativo. L’allontanamento di Paolo ha creato tanta delusione nell’ambiente rossonero, anche tra i giocatori. Ma il calcio di oggi è questo: cacciare un enorme uomo di calcio come Maldini è qualcosa di inspiegabile. E proprio per questo fatico a immaginare cosa potrà succedere".

Anche il Napoli ha perso tante certezze senza Spalletti…

"Situazione simile. Io uno come Luciano non l’avrei mai mandato via, nemmeno sotto tortura. Ma il presidente (De Laurentiis, ndr) è uno molto, molto presuntuoso: ha fatto di tutto per farlo partire. Si accorgerà dell’errore...".

E per tanti che vanno, c’è un Allegri che resta a Torino.

"Qui dipenderà dai giocatori che arriveranno, ma soprattutto da chi partirà. Temo che Allegri continuerà a giocare come negli ultimi due anni, e questo è davvero un peccato: la Juventus, con la squadra che ha, deve e può giocare meglio. E poi smettiamola con questa storia del ‘basta vincere’. Si diceva trent’anni fa: il calcio ora è cambiato".

Tra gli innovatori, c’è Thiago Motta. Le piace?

"Sì, è un tecnico molto bravo, giovane e in gamba. E’ andato alla grandissima quest’anno con il Bologna: ha preso una squadra in difficoltà e l’ha portata al nono posto. Ora spero che i rossoblù vorranno alzare l’asticella".

Tempo di mercato: un giocatore per cui lei farebbe follie?

"Milinkovic-Savic: se sono il presidente di un club e posso permettermelo, lo prendo subito".

Chi, invece, deve un po’ fare con quel che ha è il ct Mancini. Ma quando rinasce un altro Vieri per l’Italia?

"Difficile dirlo. Dagli anni Settanta al 2006 abbiamo avuto giocatori talentuosi in tutti i ruoli. Poi, dopo Berlino, il buio. Mancini una luce l’ha riaccesa puntando sulla qualità, dei Barella, dei Jorginho, dei Verratti. Ha vinto un Europeo, anche se poi non si è qualificato ai Mondiali. Gli manca un vero 9. Il motivo? Credo sia anche un discorso storico, sono cambiati i tempi: noi giocavamo solo a pallone, ora i ragazzini hanno ipad, telefonini, videogiochi. Non gli interessa".

Lei rivedrà Mancini a Bologna nel weekend del 24-25 giugno per l’Illumia Padel Cup, il torneo tra ex glorie del pallone. Ma cosa spinge voi ex calciatori a chiudervi dentro una gabbia di vetri a inseguire una pallina con tanto trasporto?

"Dopo trent’anni, in palestra non avevo più voglia di andare. Correre? Mi viene da vomitare. Poi io ho giocato una vita a tennis, il mio idolo è McEnroe. Ma è uno sport da uno contro uno, per divertirti servono due bravi. A padel, invece, in quattro è più giocabile. E c’è un altro aspetto: quando smetti col calcio, ti mancano la sfida, le partitelle, l’adrenalina della domenica, lo stare in gruppo. Ecco, col padel abbiamo ritrovato tutto questo. Siamo una quarantina di ex calciatori che si ritrovano spesso per stare insieme, prendersi un po’ in giro, come in uno spogliatoio. Poi è chiaro: siamo tutti un po’ a pezzi".

Lei con che frequenza gioca?

"Prima quasi tutti i giorni, ora il fisico mi dice ogni tre-quattro: sono più di cento chili, mi fa male il collo, mi fa male tutto".

Eppure al torneo di Bologna, in coppia con Nicola Amoruso, viene dato tra i favoriti.

"No, no, queste sono le voci che mette in giro Locatelli: il favorito vero è lui, Tomas è il più forte di tutti. Poi gioca in casa e ha scelto un compagno bravo come David Pizarro".

Altri da cui guardarsi?

"Ci sono tre-quattro coppie devastanti: i campioni in carica Totti-Candela, poi Fiore e Giannichedda e Borja Valero con Materazzi. Il livello è alto, ci sarà da divertirsi".