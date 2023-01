Vieri Cervelli Montel L’album d’esordio

Questa sera alle 19.30, al Centro di Ricerca MusicaleTeatro San Leonardo, Vieri Cervelli Montel presenta l’album di esordio I (si legge primo), prodotto insieme a IOSONOUNCANE e Alessandro Mazzieri per Tanca Records. Se, come ogni disco d’esordio, I è il punto d’approdo, un romanzo di formazione, la fotografia in movimento del divenire musicista, l’(auto)biografia che ne è alla base ha inizio dalla perdita del padre del musicista, avvenuta quando Vieri Cervelli Montel era un bambino. È un lavoro autobiografico ma anche universale, che tratta temi archetipici come l’infanzia e la crescita, il ricordo di ciò che è perduto, la morte e la vita che, invece, resta.-