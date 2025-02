Bologna, il questore vieta la marcia neofascista

Bologna, 4 febbraio 2025 – La ‘marcia per la sicurezza contro il degrado’ organizzata e pubblicizzata sui social dal neonato e semisconosciuto movimento neofascista Rivoluzione Nazionale, non si farà. L’ha vietata il questore Antonio Sbordone e la decisione è stata notificata al referente del movimento, che sul canale Telegram aveva già iniziato a raccogliere – ad onor del vero, molto poche – adesioni all’iniziativa.

Il ragazzo, minorenne, è stato convocato negli uffici della Digos, dove gli è stato comunicato il divieto. A seguito del quale, sul sito del movimento, ha informato i suoi ‘seguaci’ che l’evento – di cui non era mai stata data comunicazione in Questura – era stato annullato.

Il divieto disposto dal questore è motivato da ragioni di sicurezza e ordine pubblico, visto che l’annunciata ‘ronda’ che si sarebbe dovuta svolgere nel pomeriggio di sabato 15 in stazione, aveva già richiamato l’attenzione di collettivi antagonisti e realtà antifasciste, pronti a scendere in piazza per contestare il corteo. La paura era che si sarebbero potuti ripetere i disordini dello scorso novembre, quando nella stessa zona si era tenuta la manifestazione della Rete dei Patrioti, con contestuale contestazione.

Il giovanissimo leader del movimento Rn, che a Bologna non ha una sede e che sul proprio blog si definisce di ‘terza posizione’, richiamando il gruppo eversivo degli anni ’70, aveva scelto il capoluogo emiliano per la marcia, probabilmente con la consapevolezza della tensione (e della conseguente pubblicità) che un simile evento avrebbe scatenato. Il giovane organizzatore sulla chat di Telegram aveva impartito anche le ‘linee di comportamento’ per chi avrebbe aderito, come ad esempio "evitare la violenza diretta con chi viene sorpreso a spacciare o borseggiare”.

Da quanto emerso subito dopo che sui social erano iniziate a circolare le ‘locandine’, il movimento è estraneo agli ambienti dell’ultra destra bolognese, alla Rete dei Patrioti e a Casapound. Sarebbe invece una nuova formazione, composta da un numero imprecisato (ma non troppo elevato) di ragazzi, che in Emilia-Romagna avrebbe ‘nuclei’ a Cesena, Modena, Reggio Emilia e Parma.