Vietata alle auto la strada davanti alla scuola

A scuola a piedi avanti tutta. L’amministrazione comunale di Castel Maggiore, dopo un percorso di condivisione con il mondo scolastico, i genitori e il comitato Piedibus e Legambiente pianura nord, ha deciso di avviare una fase, al momento solo sperimentale, che prevede la chiusura al pubblico dei parcheggio di accesso alle scuole primarie Bertolini (la più grande di Castel Maggiore) lato via Lirone (fronte centro Pertini) tutti i venerdì dalle 7,30 alle 8,30 fino alla fine dell’anno scolastico; mentre il piccolo parcheggio con accesso da via Curiel resterà chiuso tutte le mattine dalle 7,30 alle 8,30. Resterà comunque consentito l’accesso al personale scolastico e ai residenti. La sperimentazione di venerdì scorso, a parere dell’amministrazione comunale, è andata bene: non si sono registrati ingorghi e problemi davanti alle postazioni di chiusura degli accessi presidiate da polizia locale e assistenti civici; anche lo spostamento dalle 7,30 alle 8 dell’orario di chiusura ha evitato problemi agli utilizzatori del pre - scuola e hanno funzionato bene i parcheggi davanti agli impianti sportivi e in via Gramsci all’incrocio con via Curiel.

L’assessore comunale all’Istruzione Paolo Gurgone ha seguito personalmente le operazioni ai varchi: "E’ un primo passo significativo ancorché sperimentale – spiega Gurgone - , che coniuga politiche educative formative e ambientali, frutto di un lungo percorso di condivisione e gestazione con i vari attori, scuola, associazioni, comitati e genitori. In qualità di amministratori crediamo fortemente nel progetto pur comprendendo alcuni inevitabili piccoli disagi che potranno essere assorbiti col supporto di strumenti alternativi".

E aggiunge: "Uno strumento alternativo, primo fra tutti, è il Piedibus eppoi abbiamo il proseguimento del confronto con i cittadini su temi ormai indifferibili, che richiedono iniziative e segnali precisi nel solco della visione e della programmazione dell’amministrazione comunale".

Nell’occasione il Comune rammenta alcune buone ragioni per far partecipare i propri figli al Piedibus: movimento, sicurezza, educazione stradale, socializzazione, ambiente. Per avere informazioni e per iscriversi al Piedibus occorre recarsi allo sportello comunale socio - scolastico in piazza Pace (accesso su appuntamento).

p. l. t.