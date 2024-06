Viggi, l’esito dell’autopsia: "Enrico è morto di freddo"

Sarebbe stato il freddo a uccidere Enrico Viggi. Il quarantasettenne era scomparso da casa sua alla Barca il 5 febbraio. Era uscito in bici di fretta: lo aspettavano al lavoro, ma non ci è mai arrivato. Dopo settimane di ricerche, con il fratello Fabio che aveva anche lanciato un appello sui social e alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, una coppia che stava passeggiando nel parco dei Trecento Scalini, in zona Meloncello, si era imbattuta nel suo corpo. Era lo scorso 14 marzo. Enrico non indossava più il giaccone con cui era uscito di casa, né gli scarponcini. Anche la sua bici elettrica non era vicino al corpo, provato da settimane in balia di intemperie, cinghiali e altri animali selvatici.

Sulla scomparsa di Enrico era stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti in Procura, con le indagini delegate alla Squadra mobile. Ieri, la consulenza medico legale affidata dalla pm Elena Caruso al dottor Paolo Fais ha concluso che la morte del quarantasettenne sia dovuta a ipotermia. Nonostante la positività ad antidepressivi e alcol, la relazione esclude un esito letale per intossicazione, dal momento che le quantità di sostanze trovate nel suo corpo non erano tali da provocare il decesso, ma avrebbero invece favorito l’ipotermia.

Tre settimane dopo la scoperta del cadavere, era stato ritrovato nello stesso parco il giubbotto del quarantasettenne, buttato fra gli arbusti in una zona impervia. Sempre in zona, ma a distanza di circa 300 metri, il giorno di Pasqua era stata rinvenuta poi la bicicletta di Enrico. Secondo l’autopsia, il decesso è contestuale al periodo di scomparsa: la permanenza in ambiente freddo di una persona con abbigliamento inadeguato ha condotto alla morte nell’arco di alcune ore. Sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non c’erano traumi. Il medico legale ritiene più probabile l’ipotesi di un suicidio di una persona con problemi psichiatrici e con una storia di tossicodipendenza. Fabio Viggi, che dall’inizio della vicenda ha chiesto di fare chiarezza sulla morte di suo fratello, è assistito dall’avvocato Barbara Iannuccelli, che ha espresso più di una perplessità su alcune circostanze anomale. Come il fatto che la bici fosse stata ritrovata dopo tutto quel tempo all’aperto, in perfetto stato, come se qualcuno, dopo averla tenuta con sé, l’avesse riportata nel parco dopo il ritrovamento del cadavere.

Nicoletta Tempera