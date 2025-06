Vigilante preso a bottigliate: “Piazza dei Martiri è pericolosa”

Bologna, 23 giugno 2025 – “Mi hanno tirato una bottiglia in faccia, dopo avermi insultato e minacciato davanti alla Coop di piazza dei Martiri. All’ospedale, il referto, è stato di sette punti di sutura e cinque giorni di prognosi. Oggi denuncerò. In questa zona servirebbe una camionetta dell’esercito a presidiare il luogo”. Maurizio Monacelli è un vigilante. Lavora come addetto alla sicurezza, per l’azienda ferrarese Securfox, davanti al supermercato di piazza dei Martiri. Una di quelle zone rosse della città, chiamate così perché non possono entrarci i soggetti pericolosi con precedenti penali. “Ma qua invece, quasi tutti i giorni, dalle 17.30 in poi succede qualcosa e sono costrette a intervenire le forze dell’ordine”, racconta Monacelli. E sabato a subire la violenza è stato proprio lui, questa volta di mattina.

“Conosciamo bene la zona e chi la frequenta. Alcuni personaggi bisogna seguirli dentro il supermercato perché il furto è sempre dietro l’angolo. Provano a rubare birre o da mangiare. Ma questo ormai è abbastanza normale – racconta Monacelli –. Quando invece arrivano bande di marocchini e senegalesi ci sono i problemi. Perché oltre a rubare creano inconvenienti”. Come è successo sabato. Infatti, dopo un semplice controllo, i due sorvegliati hanno deciso di tornare dai vigilantes, ma questa volta con un altro compagno in più. Prima sono partiti gli insulti verbali, poi le minacce. E il collega di Monacelli l’ha messo in allerta: “Occhio, che qua oggi succede qualcosa”.

E così è stato. Prima una spinta, poi la violenza: “Qua comandiamo noi”, gli hanno anche detto. Finché una bottiglia di plastica piena di tè è volata in faccia a Monacelli. Il vigilantes è stato colpito e ferito al sopracciglio destro. Sul posto sono subito arrivati il 118 e la polizia. Al Maggiore è stato medicato, mentre questa mattina procederà alla denuncia al commissariato Due Torri. “Ci sono le telecamere della Coop che hanno ripreso tutto. Così si potrà risalire ai tre”, spiega ancora Monacelli.

Un episodio che non è singolare. Infatti, “qualche settimana fa hanno tirato un pugno in faccia a un collega. In quel caso perché avevamo fermato un nigeriano che stava rubando. L’abbiamo anche inseguito in piazza dei Martiri e lui ha tirato fuori un coltello per poi dileguarsi”, insiste il vigilante. Ora il timore di Monacelli è che i tre tornino a vendicarsi, come già avvenuto in passato con alcuni suoi colleghi. “Ci hanno anche minacciato di morte”.