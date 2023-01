Bologna, i vigilantes della Lunetta Gamberini: "Così vegliamo sul parco pubblico"

Volontari dell’Aisa all’opera dentro al parco pubblico Lunetta Gamberini

Lunetta Gamberini sotto la lente Amorevole: "Qui non è il Bronx Lavoriamo insieme per la sicurezza"

Bologna, 30 gennaio 2023 – Occhi aperti sulla Lunetta Gamberini. Da sempre, certo: ma ora, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno scosso la quiete di quella zona, la guardia è più alta del solito. Si parla del tentativo di rapina di una ventina di giorni fa e della violenza sessuale avvenuta pochi giorni dopo: in entrambi i casi, le vittime sono state minacciate con un coltello. Una notte nei parchi di Bologna: Lunetta Gamberini, ora il buio fa paura. "Soli non giriamo più" Comune e Quartiere Santo Stefano da tempo collaborano, tra le altre, con due associazioni di volontariato, l’Associazione italiana per la sicurezza ambientale (Aisa) e il Corpo delle pattuglie cittadine, incaricate di vigilare sulla sicurezza della Lunetta e del vicino parco pubblico Oliviero Mario Olivo. Ora più che mai il loro contribuito è prezioso. "Dopo quello che è successo, abbiamo aumentato le nostre passeggiate, perché crediamo che anche solo la nostra presenza, a gruppetti di tre-sei persone con la pettorina gialla, funga da deterrente", spiega il rappresentante legale dell’Aisa Emilia-Romagna, Marco Ballotta. L’associazione a Bologna conta 42 volontari, di cui 25-30 fanno i turni per ’pattugliare’ i due parchi e non solo. "Ultimamente i nostri...