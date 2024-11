Revocati i domiciliari per Gualandi, il vigile resta in carcere. Uccise l’ex collega Sofia Stefani

Bologna, 18 novembre 2024 – Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura, annullando il provvedimento che disponeva i domiciliari per l’ex commissario capo della polizia locale di Anzola Giampiero Gualandi.

Giampiero Gualandi, 63, accusato dell'omicidio della collega ed ex amante Sofia Stefani, 33. Torna in carcere

Il tribunale, nell’accogliere la richiesta dei pm Lucia Russo e Stefano Dambruoso, rileva infatti che il provvedimento di attenuazione della misura era stato disposto senza l'osservanza della norma che stabilisce l'obbligo di preventiva comunicazione alle persone offese ha annullato il provvedimento con il quale il giudice disponeva gli arresti domiciliari dell'indagato e quindi ha ordinato che l’indagato resti sottoposto alla misura cautelare in carcere.

Giampiero Gualandi in tribunale in una foto dei mesi scorsi, quando è stato interrogato dal giudice dopo il delitto

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Nel frattempo, concluse le indagini, la Procura ha trasmesso gli atti al gip, con richiesta di giudizio immediato per il vigile, accusato di aver sparato al viso e così ucciso la ex collega Sofia Stefani, con cui aveva avuto una relazione che lui voleva però interrompere.

“Il Riesame ha rilevato un vizio di forma, l’inammissibilità della misura dei domiciliari per il mio assistito è legata a un difetto di notifica alle parti offese - spiega l’avvocato Claudio Benenati, legale di Gualandi -. A giorni ripresenterò l’istanza”. Intanto Gualandi non è comunque mai uscito dalla Dozza: infatti, non essendo disponibili braccialetti elettronici, la misura alternativa non era ancora stata applicata.