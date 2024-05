Vigile uccisa, l’esperto balistico: "L’arma dentro l’ufficio non va mai tenuta carica"

Bologna, 19 maggio 2024 – Roberto Brogli ha visto passare sotto i suoi occhi migliaia di fucili e pistole. Da oltre vent’anni è direttore di tiro nei poligoni e ha insegnato l’arte del maneggio delle armi in sicurezza a cacciatori, appassionati e a chi indossa la divisa. Un’esperienza di lungo corso in virtù della quale oggi è perito balistico e consigliere nazionale dell’Unione italiana tiro a segno.

È corretto tenere un’arma carica in ufficio come ha fatto Giampiero Gualandi?

"Al di là del caso specifico, è sconsigliato anche se si è soli perché potrebbe entrare qualcuno e la prudenza non è mai troppa. Inoltre, per quanto riguarda la Polizia municipale, normalmente il regolamento comunale impone, se si è in ufficio, di riporre la pistola in un luogo chiuso a chiave o nel deposito delle armi".

Se si pulisce una pistola è corretto tenerla carica?

"L’arma va pulita solo dopo averla scaricata, è una nozione fondamentale che imponiamo anche al poligono per ovvi motivi di sicurezza. Inoltre per essere pulita va smontata e se è carica non è possibile farlo perché tutti i singoli meccanismi sono bloccati tranne quelli per lo sparo. Altro aspetto fondamentale: l’arma non va mai pulita né esposta se ci si trova in presenza di altre persone".

Ci si può accorgere se l’arma è carica?

"Certo, perché come detto intanto non si riescono ad aprire i singoli pezzi. Comunque è sempre necessario controllare se c’è il colpo in canna soprattutto se si è in un luogo chiuso".

Giampiero Gualandi, 63 anni, è accusato di omicidio volontario

È pericoloso per i membri delle forze dell’ordine tenere il colpo in canna quando si è in servizio?

"Le pistole di ultima generazione, come le Beretta o le Glock, lo prevedono perché dispongono di sofisticati meccanismi di sicurezza, due per la prima e quattro per la seconda, che non fanno mai partire il colpo anche se l’arma cade a terra. Bisogna per forza tirare il grilletto".

La prima cosa che si insegna al corso sulle armi anche alle forze dell’ordine?

"Mai tenere il dito sul grilletto, per nessuna ragione a meno che non ci si trovi in situazioni di emergenza che lo prevedano. Va appoggiato sul ponticello. In caso di forte emotività o di incertezza, non sempre si riesce a gestire il movimento del dito e della mano".

Una perizia balistica può stabilire, come per Anzola, come è partito il colpo?

"Certo, una perizia può osservare il foro di entrata del proiettile e quindi stabilire la distanza da cui è partito, la direzione e di comprendere se la vittima era in piedi o seduta. Tutti elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica nelle valutazioni della magistratura".

Le precauzioni al poligono?

"Quando si entra l’arma deve essere possibilmente contenuta in una apposita valigetta e scarica. Chi deve sparare si sistema nelle singole linee e solo quando il direttore di tiro concede il via si può caricare l’arma e successivamente esplodere i colpi. A sessione conclusa, tutte le armi devono essere scaricate e aperte. Nulla è lasciato al caso, vale per tutti, civili e militari".