Vigile uccisa, via al processo per Gualandi: in aula genitori e fidanzato

Bologna, 17 febbraio 2025 – È cominciato oggi il processo a Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola di 63 anni che a maggio di un anno fa uccise con un colpo della propria pistola d’ordinanza la collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale.

L’imputato, difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ha rinunciato a essere presente in aula. Presenti invece i genitori e il fidanzato della vittima, che si sono costituiti parti civili, così come il sindaco di Anzola.

“Gualandi manipolò Sofia approfittando del proprio ruolo e della propria esperienza - sostiene l’avvocato Andrea Speranzoni, per la famiglia della vittima -, mentendole costantemente anche sul suo presente e futuro lavorativo nella polizia locale (Stefani era lavoratrice precaria ed era stata congedata dalla polizia dell’Unione Terre d’Acqua, ndr)”.

Hanno richiesto di costituirsi parti civili anche cinque associazioni antiviolenza del territorio: Udi, Casa delle donne, Mondo donna, Sos donna e Malala.

“Sofia Stefani è stata uccisa nella sede della polizia locale con un’arma di servizio da un ispettore di polizia - sottolinea Rossella Mariuz, avvocato di Udi -. Si tratta di un femminicidio: non facciamoci deviare dal pregiudizio leggendo nell’imputazione che lui agì perché lei “lo rincorreva” nella loro relazione. Lui era un tutore della legalità e come tale conosceva tutti gli strumenti giuridici per proteggersi da eventuali condotte illecite, invece ha scelto di sparare. Questo è un femminicidio anche perché Stefani era in una relazione subordinata rispetto a Gualandi, lui era ispettore di polizia e lei precaria, lui aveva 30 anni di piu; la loro relazione aveva anche tratti di sfruttamento sessuale da parte di Gualandi, che faceva leva sulle vulnerabilità psicologiche e lavorative di Sofia. E alla fine l’ha uccisa in modo brutale, cancellandone il volto e l’identità con un colpo di pistola, per giunta in un luogo pubblico, per stabilire il proprio dominio sulla ragazza che aveva violato la regola della subordinazione da lui imposta”.

La Corte d’assise presieduta dal presidente del tribunale Pasquale Liccardo si è riunita in camera di consiglio per decidere se accogliere o meno le costituzioni, dopo che la difesa dell’imputato si è opposta a quelle delle associazioni Antiviolenza.