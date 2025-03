Vigilessa uccisa, svelato il ‘contratto di sottomissione’ sessuale tra Gualandi e Sofia Stefani

Bologna, 17 marzo 2025 – È iniziata alle 9.30 la seconda udienza del processo di primo grado per omicidio volontario aggravato a carico dell'ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi, accusato di aver ucciso il 16 maggio 2024 la collega Sofia Stefani, vigilessa di 33 anni, al comando di Anzola dell'Emilia.

Chiesto l'esame dell'imputato. La pm Lucia Russo ha ripercorso i momenti delle settimane precedenti l'omicidio e ha descritto "una fase di assoluta doppiezza" e sottolineato come l'imputato "veniva a trovarsi prigioniero del castello di menzogne da lui costruito".

La pm Lucia Russo e, di spalle, l'ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, Giampiero Gualandi (FotoSchicchi)

Il contratto di sottomissione di natura sessuale

L'avvocato Andrea Speranzoni che assiste i genitori di Sofia Stefani, ha chiesto l'ammissione di una lista di 66 testimoni, oltre a sette produzioni documentali: "Nel contratto di sottomissione sottoscritto il 18 maggio 2023, contenuto in una pennetta USB, tra il Supremo (Gualandi) e la Schiava (Stefani) di chiara natura sessuale, si legge 'Io signore e padrone, mi impegno a dominare l'anima della mia sottomessa, divorandola a mio piacimento".

L'avvocato della difesa, Claudio Benenati, ribatte come questo contratto sia un riferimento al libro - e film - ‘Cinquanta sfumature di grigio’, fenomeno di massa. È un contratto che è un gioco, non si può dare un giudizio sulla vita sessuale degli adulti. Segnalo che dalla copia forense del telefonino della Stefani su ricerca di siti la tematica interessava alla Stefani, per cui presento la copia del contratto di sottomissione. Chiediamo l'esame di tutti i testi in lista".

Un'immagine di Sofia Stefani tratta dai social. La vigilessa è stata uccisa il 16 maggio 2024

Scontro in aula

È scontro in aula tra l'avvocato Lorenzo Valgimigli (che assiste l'imputato) e la pm Russo. Valgimigli dice che "Qui si sta celebrando un processo penale, e il ragionamento giudiziario è scientifico, il contrario del comune pensiero. Noi avvocati, presidio di legalità, saremo qui a vigilare che il processo si svolga con regole corrette".

La pm Russo ribatte: "Anche io conosco il codice penale, avvocato. Non vedo come possa essere rilevante per la Procura, ad esempio, ascoltare il personale di polizia locale di Guastalla, dove lei era in servizio nel 2022, quindi molto prima dei fatti e addirittura in un'altra provincia, per sapere come abbia risposto ai colleghi in quei frangenti e il suo comportamento all'epoca. Non siamo qui a processare la Stefani, che è al cimitero'.