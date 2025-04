Vigilessa uccisa in caserma. La moglie di Gualandi: "Avevo paura di lei"

"Mio marito, il 5 maggio, mi disse di essere distrutto per il dolore che aveva causato a me e ai figli e che non sapeva spiegarsi come tutto questo fosse successo, ma che il fatto che io l’avessi scoperto e ne stessimo parlando, gli dava la speranza di poter stare insieme. Lui aveva riconosciuto quella relazione come un errore e aveva deciso di sospenderla, aveva preso la sua decisione: restare con me, in famiglia. Ma lei continuava a insistere. È ovvio che lui non ha retto". Sono alcuni passaggi della testimonianza - sofferta, ma ferma - resa ieri in aula nel processo di primo grado da Maria Elisabetta Gennari, moglie di Giampiero Gualandi, il 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola imputato nel processo di primo grado (assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli) per l’omicidio aggravato della ex collega 33enne Sofia Stefani, con cui aveva una relazione, avvenuto nella sede del Comando dei vigili il 16 maggio 2024. La teste ha testimoniato per oltre un’ora davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo: il marito non le ha mai staccato gli occhi di dosso, attentissimo a non perdere nemmeno una parola. Era partecipe, annuiva spesso, seguiva tutto con estrema attenzione.

Lei ha riferito della scoperta, il 29 aprile, della relazione del marito avvenuta per una telefonata con lei, del periodo difficilissimo che seguì: "Entrambi abbiamo pensato al suicidio dopo che il tradimento (con Stefani, ndr) si è palesato, lui mi disse ‘Ma faccio prima io, che ho la pistola in ufficio’". In quei giorni Stefani "chiamò ripetutamente mio marito", tanto che, a un certo punto, "gli dissi di rispondere e di mettere in viva voce. Lei mi insultò, poi disse ’Allora come la mettiamo con il figlio che ho in grembo?’. Ma mio marito mi fece un cenno come a dire che era impossibile". Sofia "voleva che ci incontrassimo tutti e quattro – io, Giampiero, lei e il suo fidanzato – per chiarire la situazione", ma quell’incontro non ci fu mai. Ha aggiunto: "Io avevo paura di lei (di Stefani, ndr), non lasciava spazio agli altri di parlare, pensavo non fosse equilibrata. Chiesi a mio marito se lei era in possesso di un’arma, ma mi disse di no".

Alle 15 del giorno dell’omicidio, "ci siamo sentiti e abbiamo parlato della serata di ballo (danze ottocentesche) a cui avremmo partecipato". La pm Lucia Russo ha fatto notare alla moglie dell’imputato, nel corso della testimonianza, che lui però aveva continuato a mentirle. Ma la moglie dell’imputato non ha dato mai segno di vacillare, e anzi ha messo l’accento sui problemi del marito, sulla sua lotta contro la depressione. Dopo due demansionamenti, "si è trovato molto solo dal punto di vista lavorativo, ha smesso di mangiare, di vivere la sua quotidianità. Io cercavo di aiutarlo – ha proseguito Gennari –, ma lui si era molto chiuso. Ha avuto anche problematiche di salute importanti".

In chiusura, la signora Gualandi ha specificato che conosce suo marito dal ‘92 e che non è mai stato aggressivo verso di lei, "nemmeno una volta".