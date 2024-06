Vigilessa uccisa, lo strazio dei genitori: "Voleva aiutare gli altri, Sofia merita giustizia"

"Per Sofia chiediamo giustizia, che non può restituire la vita, ma è importante perché la fragile vita di ogni persona, e specailmente delle donne, sia rispettata". E’ arrivato anche un messaggio dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, al funerale celebrato a Zola Predosa di Sofia Stefani, la vigiliessa di 33 anni uccisa il 16 maggio con un colpo di pistola, al comando dei vigili, dall’ex comandante della Municipale Giampiero Gualandi, ora in carcere con l’accusa di omicidio. Lu ha detto che il colpo è partito per caso. "Voleva solo aiutare gli altri, Sofia merita giustizia" hanno detto in lacrime i genitori della vittima, stretti a lungo in un abbraccio con il fidanzato della figlia (i tre nella foto sono con l’attore Alessandro Bergonzoni). Intanto sul fronte indagini lungo sopralluogo ieri dei Ris sul luogo della tragedia