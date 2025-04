Vigilessa uccisa, nuove accuse all’amante

"Non essendoci buoni rapporti tra la comandante di Anzola Fiorini e l’ispettore Gulandi, ho sempre pensato che lui usasse Sofia Stefani per destabilizzare l’ambiente". Così Cristina Laneri, ex collega della polizia locale di Sofia Stefani, ha detto davanti alla Corte d’Assise di Bologna, nel processo nei confronti di Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna) accusato dell’omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo di Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale.