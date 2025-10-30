Vigilessa uccisa, parola alla difesa: "Tra Gualandi e Sofia c’era affetto. Non fu un omicidio volontario"

"In questa istruttoria si è insistito molto sul sesso, ma quando si parla di adulti consenzienti quello che fanno a letto non ci deve interessare, in particolare in un procedimento per omicidio". Lo ha puntualizzato l’avvocato Claudio Benenati, concludendo la sua arringa nel processo che vede imputato l’ex comandante della polizia locale di Anzola Giampiero Gualandi per l’omicidio della ex collega e amante Sofia Stefani, uccisa con un colpo di pistola il 16 maggio del 2024 negli uffici del comando. Nell’udienza di ieri hanno preso la parola i difensori di Gualandi, Benenati e Lorenzo Valgimigli, che hanno inquadrato il rapporto tra la vittima e il loro assistito. Che "non era solo sesso: basta digitare la parola ‘amore’ nelle chat. Sembrano adolescenti, esce fuori 56 volte. Si scrivono poesie e sono poesie di persone che provano sentimenti, i messaggi sono reciproci". Rispondendo alla pm Lucia Russo, che aveva molto puntato su questo aspetto, l’avvocato Benenati ha spiegato come Sofia e Gualandi facessero "Bdsm, una pratica diffusissima: pensiamo a capolavori come ‘Bella di giorno’ di Luis Bunuel, oppure ‘Il portiere di notte’ di Liliana Cavani, o ancora ‘Legami’ di Pedro Almodovar". E, per la difesa, il rapporto tra i due non sarebbe stato sbilanciato, ma sempre paritetico: "Nelle chat non c’è mai un rifiuto da parte di lei. C’era totale condivisione".

Per Valgimigli questo caso "è molto difficile: Gualandi agì con intenzione, contro l’intenzione o oltre l’intenzione, o fu un evento fortuito? Fu un omicidio programmato, come sostiene la Procura, o improvviso? Di tante ipotesi, ne dovrà uscire una sola. È la regola del dubbio ragionevole". Valgimigli afferma poi che "questo non è un femminicidio tipico, anche perché, soprattutto negli ultimi giorni, era la vittima che cercava Gualandi". E neppure "un delitto passionale, con la moglie di solito a farne le spese", citando il caso di Giampaolo Amato. Il legale si è infine soffermato sul movente, definendolo "eccentrico: mai trovato, in casi come questo, che il movente fosse l’idea di sopprimere la fonte di possibili rivelazioni pericolose. Un movente da delitti di mafia". Come lui, anche il collega Benetati non condivide il movente ipotizzato: "Il movente era salvare il suo matrimonio? Ma non c’erano certezze che le rivelazioni della Stefani avrebbero indotto la moglie a interrompere la relazione con Gualandi". Tra l’altro, il 16 maggio, "Gualandi sapeva già da due ore che la Stefani sarebbe arrivata in ufficio ad Anzola, ma allora perché non ha strutturato meglio l’omicidio avendo due ore? Poteva crearsi una giustificazione. Perché non ha armato l’arma e tolto il caricatore? Perché non ha inscenato i segni di una colluttazione?", si domanda Benenati, che ha chiesto di riqualificare "il fatto contestato in omicidio colposo, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia". L’accusa ha chiesto l’ergastolo.