Vigilessa uccisa, la testimone: “Tra Sofia e Gualandi rapporto tossico”

Bologna, 28 aprile 2025 - Prosegue il processo a Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola, imputato di omicidio volontario aggravato della ex collega, davanti alla Corte d'assise presieduta da Pasquale Liccardo.

Antonella Gasparini, l’amica di Sofia Stefani

Sofia Stefani, vigilessa di 33 anni, è stata uccisa da un colpo di pistola partito dall'arma di servizio di Gualandi nell'ufficio dell'ex comandante, il 16 maggio 2024. Dopo le testimonianze di due del Poligono (il presidente della sezione bolognese del Tiro a segno Nazionale e uno degli istruttori), è stato il turno di Antonella Gasparini, un'amica della vittima, che ha riferito che tra Sofia e Gualandi c'era un rapporto sessuale e "lui le aveva fatto anche molte promesse relative anche al lavoro", quindi promesse di vantaggi lavorativi.

Un rapporto, quello tra i due, che Gasparini definisce "tossico" aggiungendo che i due "litigavano spesso" e che c'erano dei "rapporti molto tesi". "Una volta lui gli disse 'Guarda che io ho una pistola' e io dissi a Sofia di stare attenta – dice Gasparini –, ma lei mi rispose 'No, ma scherza, se ne dicono tante, ma figurati'. Ma io riferii di questo anche a mia figlia perché ero molto scossa". E aggiunge che Sofia lo ammirava, ammirava l’abilità di Gualandi con le armi, la sua era "una venerazione". Nell'udienza dovrebbe testimoniare anche la moglie di Gualandi.

Il fidanzato di Sofia: "Chiamava Gualandi 'il mio nonnino', sapevo che c'era qualcosa tra loro"

In aula parla il fidanzato di Sofia, Stefano Guidotti, rispondendo alle domande del pm Lucia Russo: "Noi stavamo insieme dal 2009, quindi da 15 anni. Avevamo il nostro equilibrio, stavamo bene, mi prendevo cura di lei. Era una persona molto fragile, aveva una personalità molto bella, gioiosa, affabile, simpatica con tutti, ma era incapace di gestire le emozioni. A volte riusciva a 'scaricare' con un abbraccio. Stavamo insieme sempre". Gualandi "l'ho visto per foto e una volta in videochiamata. Lei lo chiamava 'il mio nonnino', di lui si fidava tanto, specie per il lavoro, ne parlava molto spesso. A un certo punto ho intuito che ci fosse qualcosa, ma era surreale per certi aspetti". Al testimone vengono quindi mostrate delle foto, in alcune c'è Gualandi nudo. Foto che il fidanzato di Sofia aveva trovato salvate nel Cloud del telefonino. "Mi ha raccontato che era andata dal dentista - prosegue Guidotti -, dopo che Gualandi le aveva rotto un dente dandole un ceffone. Un dente che si era già rotto in precedenza , una volta che lei pattinava". Non fu l'unico episodio di scontro fisico. "Verso gennaio venne a casa con dei lividi sul corpo, disse che aveva discusso con Gualandi per incomprensioni. Da un po' mi ero accorto poi dei puntini sulla pelle e aveva delle macchie anche sulle gambe. Questo, dopo che era tornata da Cervia. Il medico ci disse che erano dei semplici lividi. E anche in altre occasioni la vedevo con dei lividi, lei si giustificava dicendo che aveva preso uno spigolo e cose del genere".

Sul fronte professionale e sulle promesse che Gualandi avrebbe fatto a Sofia a livello lavorativo, Sofia sarebbe dovuta essere ripescata dalla graduatoria di Sala e sarebbe stata messa in un ufficio interno". E il fidanzato sottolinea: "Non l'ho mai vista maneggiare un'arma". Guidotti non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere quando racconta dell'ultima volta in cui vide Sofia: "Andammo a cena e pagò lei, cosa che di solito non accadeva".