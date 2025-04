Vigilessa uccisa. La testimone: “Usata da Gualandi per destabilizzare l’ambiente”

Bologna, 16 aprile 2025 – "Non essendoci buoni rapporti tra la comandante di Anzola Silvia Fiorini e l'ispettore Gualandi, ho sempre pensato che lui usasse Sofia Stefani per destabilizzare l'ambiente".

Lo ha detto Cristina Laneri, ex collega della Polizia locale di Sofia Stefani, testimoniando oggi davanti alla Corte d'Assise di Bologna, nel processo presieduto dal giudice Pasquale Liccardo, che vede imputato Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia accusato dell'omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dal legame affettivo della collega di 33 anni, con la quale aveva una relazione extraconiugale.

Cosa hanno detto i testimoni

Laneri ha confermato l'esistenza di rapporti tesi tra Stefani e i colleghi: "Non riuscivamo a lavorare in tranquillità, lei non mi ispirava fiducia e aveva atteggiamenti non consoni alla divisa. Anche se non abbiamo mai avuto scontri – precisa – lei provocava e una volta la sentii parlare male di me al telefono. Sentiva che poteva fare di tutto perché c'era Gualandi che la proteggeva".

Sofia Stefani è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo al volto esploso dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell'ufficio dell'uomo nella sede del Comando dei vigili di Anzola. L'imputato ha sempre sostenuto che il colpo partì accidentalmente durante una colluttazione con la donna, ma per la Procura di Bologna si tratta di omicidio volontario.

Sfilano i testimoni, ma le dichiarazioni sono molto simili. “Con la Stefani i rapporti erano molto tesi, perché lei non riconosceva il grado e aveva comportamenti non consoni alla divisa. Il trasferimento della Stefani da Sala Bolognese ad Anzola avvenne per incompatibilità ambientale. Con noi, lei non si trovava e noi non riuscivamo a lavorare con lei. La Stefani riconosceva come suo superiore solo l'ispettore Gualandi. Non riconosceva né la comandante Fiorini né noi come suoi superiori".

Queste le affermazioni della sovrintendente della polizia locale di Sala Bolognese, Antonietta Meola, anche lei sul banco dei testimoni che aggiunge: "Sui comportamenti della Stefani ho fatto tre relazioni, queste sono state alla base del suo trasferimento. Noi a Sala Bolognese abbiamo chiesto diverse volte di non fare servizio con lei, perché aveva sempre il suo cellulare personale accesso, mandava messaggi oppure parlava, spesso con Gualandi. Poi metteva il cellulare sulle gambe in auto e noi pensavamo di essere registrate. Lei, del resto, contestava tutto quello che facevamo".