Vigili del fuoco, cambiano gli orari: "Tutelare il nostro distaccamento"

Possibili disagi in vista per quanto riguarda il servizio che i vigili del fuoco offrono al territorio della montagna. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica il 17 giugno del 2022 prevede una rimodulazione di criteri che individuano le aree disagiate. Senza entrare nei tecnicismi legati al linguaggio della burocrazia, se prima la stazione dei vigili del Fuoco era operativa su un’area considerata disagiata ora viene comunque registrata come una realtà presente su un territorio difficile ma, in virtù di un nuovo accordo sindacale, le unità che vi lavorano non acquisisco questo status e, quindi, hanno lo stesso orario di lavoro di chi opera in un comprensorio cittadino. In sostanza se prima il servizio durava 24 ore con una pausa di 72 ore, ora si lavora 12 ore con una sosta di 24 ore, a cui seguono altre 12 ore di servizio con una pausa di 48. La differenza è che i territori disagiati sono tali anche per la mancanza cronica di infrastrutture di collegamento e per i vigili del fuoco soprattutto la pausa di 24 ore rischia di contrarsi parecchio, creando anche parecchi problemi sul piano organizzativo.

Grazie a una risoluzione presentata da Fratelli d’Italia, la questione verrà discussa anche sui banchi della Regione con il chiaro intento di coinvolgere anche la giunta. "Nei territori in cui operano le stazioni di Vergato (Bologna), Bobbio (Piacenza) e Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) potrebbero crearsi parecchi disagi – spiega la capogruppo di FdI Marta Evangelisti – e per questo motivo condividiamo la protesta e le perplessità espresse dal Comando Regionale dei Vigili del Fuoco e ci attiveremo prontamente a tutti i livelli istituzionali. L’auspicio è che si possa avviare un momento di confronto per trovare soluzioni al fine di scongiurare anche lo stato di agitazione proclamato, vista l’importate opera che questi distaccamenti prestano quotidianamente sui nostri territori. Con una risoluzione chiediamo alla giunta di attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, affinché non venga rimodulato l’orario di servizio".

Massimo Selleri