Vigili del fuoco, cambio ai vertici Turturici è il nuovo comandante

"Cercherò di mettere in campo le mie migliori attitudini, ovvero migliorando e accorciando i tempi della risposta della pubblica amministrazione alla collettività. Credo che sia un intervento dovuto per i cittadini, visto che stiamo parlando di una delle città dove si vive meglio in Italia". Sono le parole dell’ingegner Calogero Turturici, agrigentino, 59 anni, nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco. Laureato in Ingegneria elettronica, una lunga esperienza nei comandi piemontesi di Biella, Asti e Novara - ha lavorato anche ad Agrigento e a Roma, al Viminale - nella fase più dura dell’epidemia Covid è stato a Bergamo come dirigente superiore. "Ho un ricordo straordinario di quel periodo: abbiamo affrontato delle problematiche enormi, dove ci siamo dovuti inventare sul momento le soluzioni di sicurezza per garantire il soccorso alla popolazione. In qualche modo ci siamo riusciti e siamo stati da esempio per le misure sanitarie applicate al soccorso".