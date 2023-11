"Vigili del fuoco, presidio da salvare"

Assicurare lo stato di ’sede disagiata’ al presidio dei Vigili del fuoco di Vergato, così come a quelli di Castelnovo Monti e Bobbio in via permanente, o almeno fino alla fine dello stato di emergenza dovuto agli eventi alluvionali dello scorso maggio. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento, che ha presentato un’interrogazione in Regione riguardo alle sedi distaccate dei Vigili del fuoco che rischiano di avere pesanti ripercussioni dal punto di vista organizzativo a partire dal 1° gennaio del 2024, quando entreranno in vigore nuove norme legate alla contrattazione collettiva nazionale di settore. "A partire dall’inizio del prossimo anno le strutture di Vergato, Bobbio e Castelnovo Monti, perderebbero lo status di sedi disagiate – spiega Silvia Piccinini –. Ritornando ad essere classificate come strutture ordinarie, le turnazioni renderebbero molto problematici gli spostamenti per le trasferte del personale, con il rischio, quindi, di lasciare scoperto un intero territorio".