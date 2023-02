Vigili del fuoco, tre nuovi volontari al distaccamento

Benvenuti Claudio, Filippo e Soufiane. Il 17 febbraio presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Bologna si è concluso il corso per vigili volontari, durato tre mesi, per i nuovi ragazzi che si sono resi disponibili a entrare a far parte del distaccamento di Monghidoro.

A parlarne con soddisfazione è la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi: "Esprimo grande soddisfazione per l’arrivo di nuovi giovani volontari presso il distaccamento di Monghidoro. Li ringrazio per essersi messi a disposizione delle nostre comunità e rivolgo un invito accorato affinché altri seguano il loro esempio. Le criticità e le problematiche dei Comuni montani sono molteplici e il fatto di poter contare sui nostri vigili del fuoco che possono intervenire con tempestività e profonda conoscenza del territorio rappresenta senz’altro un grande valore aggiunto".