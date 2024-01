Vigili del fuoco, boom di ore di straordinario: negato un trasferimento, ma il Tar dà ragione al pompiere

Bologna, 9 gennaio 2024 - Mancano pompieri in Emilia Romagna. Nell'ultimo anno, il Comando dei vigili del fuoco si è ritrovato a dover ricorrere al lavoro straordinario per 6.250 ore per "garantire la continuità del soccorso territoriale", per sopperire alla carenza di personale. L’organico, che dovrebbe essere di 347 unità, è fermo a 320.

I vigili del fuoco a Bologna

Eppure il 'lavoro' non manca: il Comando di Bologna effettua mediamente 20.000 interventi all'anno in un territorio contraddistinto da tratti autostradali con molti incidenti, snodi autostradali e ferroviari, molte gallerie, dissesto idrogeologico e rischio idraulico.

Una situazione che ha spinto il Comando dei vigili del fuoco a rigettare la richiesta di trasferimento da Bologna a Napoli o Sorrento avanzata per motivi familiari da un pompiere, che si è opposto a questa decisione, ricorrendo al Tar e uscendone vincitore.

La sentenza del Tar dell’Emilia Romagna

Nonostante sussistano “criticità nel Comando di Bologna, relativamente all'organizzazione del soccorso tecnico urgente nelle 10 sedi operative, tenuto conto della presenza di 14 unità parzialmente inabili al servizio, che non possono far parte di squadre di soccorso, di un numero elevato di istruttori professionali spesso impegnati in attività didattica”, si legge nella sentenza del Tar Emilia-Romagna, da parte del Comando non sono state "adeguatamente motivate le ragioni che concretamente ostano all'assegnazione temporanea alla sede richiesta” e se 'vincessero' le ragioni del Comando per il Tar "si dovrebbe concludere che - restando immutata la situazione rappresentata - alcuna domanda di trasferimento temporaneo potrebbe mai trovare accoglimento".

Nella sentenza si ricorda che in ogni Comando dei Vigili del fuoco è "prevista una dotazione organica calibrata sul profilo di rischio presente nell'ambito territoriale di competenza e un eventuale sottodimensionamento della dotazione rispetto a quella stabilita può comportare non solo la inefficiente e tardiva risposta operativa, ma anche una esposizione al pericolo per gli stessi operatori". In ciascuna sede operativa deve esserci almeno una squadra di intervento di cinque unità, "tenuto conto che il pronto impiego delle squadre si riflette sui tempi e sull'efficacia dell'intervento".

Per fare tutto quel che c'è da garantire servono però migliaia di ore di straordinario. Dunque, anche un pompiere in più può servire. Il Tar però ha annullato lo stop al trasferimento precisando di non potersi sostituire a valutazioni che solo il Comando può fare sulla "indispensabilità e inamovibilità" di un pompiere, ma che è mancata "un'adeguata motivazione" sulla possibilità di sostituire chi chiedeva di spostarsi "tramite una temporanea riorganizzazione del servizio, né in ordine alla concreta incidenza del trasferimento sulle asserite carenze di organico e sulla concreta possibilità di comporre le squadre di intervento".

Il Tar ammette che l'Emilia-Romagna ha "delicati profili di dissesto idrogeologico e rischio idraulico", ma dirlo non basta "a supportare il diniego al trasferimento temporaneo di un dipendente" se manca "una precisa istruttoria" sull'organico teorico rispetto all'effettivo, su altre domande di trasferimento e altri fattori.

Coi numeri esposti al Tar, la carenza di organico sarebbe del -7,79% (-11,82% contando i 14 parzialmente inabili) lontana dal livello indicato dalla giurisprudenza (-40%); e le 6.250 ore annue di straordinario equivalgono "a poco più di un turno all'anno per ogni vigile del fuoco, impattando sull'impegno lavorativo per il solo 1,21%".