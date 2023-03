Vigili, riorganizzati gli sportelli

Prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio della Polizia Locale nell’ambito della ’Polizia di Comunità’: ora i cittadini avranno una più ampia e articolata possibilità per contattare la Polizia locale per informazioni, segnalazioni, denunce. Gli Sportelli nelle sedi di Quartiere e gli Uffici Mobili diventano un’unica rete di ascolto e dialogo che sarà aperta a turno, mattina e pomeriggio, da lunedì a venerdì, più sabato mattina, garantendo così di trovare sempre almeno uno sportello aperto per le proprie esigenze. Inoltre, sempre da questa settimana, cambiano due postazioni degli Uffici mobili: al quartiere Santo Stefano non sarà più in piazza Trento e Trieste, ma all’ingresso dei Giardini Margherita di porta Santo Stefano; al quartiere Porto-Saragozza non sarà più in via Andrea Costa, bensì al mercato rionale di via Vittorio Veneto.