Vigili urbani e sicurezza: "Molto bene le assunzioni. Ma si dia il taser agli agenti"

Bologna, 5 aprile 2025 – "Bene, ma si deve fare di più". L’assunzione entro un anno di cento nuovi giovani agenti della polizia locale è una notizia positiva per i cittadini. Tutti d’accordo: "Rinforzare i nostri corpi di polizia è un bene", dicono. Anzi, "oltre le body cam, bisognerebbe anche dare loro una maggiore libertà d’azione nel contrastare anche spaccio e degrado. Se non possono agire sul campo non serve a nulla aumentare le risorse", sostengono in tanti.

Una soluzione potrebbe essere l’adozione in via sperimentale del taser, uno ’storditore’ elettrico, strumento che aiuterebbe i poliziotti "nel gestire situazioni scabrose o che possano recare danno alla gente per bene".

Tuttavia, parlando dell’aumento di agenti annunciato dal Comune, il dato che emerge è che pochi cittadini hanno trattato il tema di più pattuglie sulle strade e controlli sulla Città 30. E ci si sfoga perlopiù sull’incuria del centro. Infatti, qualcuno è poco moderato: "Dovesse servire a porre fine alla delinquenza, darei in dote agli agenti anche delle ‘bombe’", scherza Aldo Moscaniello.

"Giusta l’introduzione delle body cam, sarebbe ottimo se avessero anche il taser. Al giorno d’oggi sono troppi i criminali che riescono a farla franca, dobbiamo porre fine a tutto questo", continua Moscaniello. Anche secondo Carlo Dell’Acqua è giusto "assumere più risorse per il territorio e sarebbe corretto dargli addirittura maggiori strumenti di intervento, ora sei molto limitato in questa possibilità. Farlo darebbe una percezione di sicurezza maggiore al cittadino", afferma.

Lino Rossi aggiunge: "I vigili urbani dovrebbero avere anche la possibilità di arrestare ed essere dotati di taser. La città non è troppo sicura, soprattutto nei vicoli stretti, luoghi dove ancora sono presenti tanto spaccio e degrado". Sono preoccupati per lo stato della città anche i gioiellieri e gli orologiai come Davide Vannini. "L’augurio è che a questi addetti under 32 vengano consegnati tutti gli strumenti. I disagi sono evidenti".

La sicurezza è tutto. "Non solo degrado, controlli stradali, aumento degli agenti. Bologna ha anche altri problemi: frane, cantieri, alluvioni e non ci sono mezzi pubblici", argomenta Elisabetta Castagnoli.

Infatti, secondo Alfredo Vigarani, "non ci si può affidare solo ai vigili. Oltre a un’attenta distribuzione delle forze in campo, bisogna garantire sempre più azioni sociali. Su quest’ultimo punto l’amministrazione comunale ha ampi margini di miglioramento". È soddisfatta della misura di Palazzo d’Accursio anche Silvia Di Marco: "Ad oggi i vigili in centro non esistono, neanche in passeggiata. Verso sera girano brutte persone, quindi ben venga l’introduzione di cento nuovi agenti della locale entro il prossimo anno", sottolinea.

Come detto, non si parla solo di più pattuglie sulle strade o controlli su Città 30, "Bologna è peggiorata in generale – sostiene Maurizio Cosenza – quindi un aumento degli agenti non può che essere accolto con positività dalla cittadinanza". Anche se "piuttosto che avere un presidio, per una maggiore sicurezza andrebbe ripristinato il sistema delle ronde militari con la possibilità di intervenire", propone Cosenza. Bologna è sempre più un "centro storico dove bisogna stare attenti, tutelarsi e difendersi – aggiunge Barbara Bonfiglioli –. Occorrono senz’altro misure incisive e aggressive come dotare gli agenti di tutti i dispositivi utili per intervenire contro la criminalità".

Patrizia Bacchi spiega infine il motivo per cui sotto le Due Torri "sia calata così tanto la sicurezza e di conseguenza ci sia un maggior bisogno d’azione da parte delle forze di polizia": ormai "i ‘vecchi abitanti’ quasi sono scomparsi. Questo comporta una mancanza di presidio e disagi anche sul piano della tutela del cittadino".