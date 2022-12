Vigili, vicecomandante in pensione "Ho servito i cittadini per 40 anni"

Ultimo giorno di servizio oggi per la vice Comandante del corpo unico della Polizia Locale Reno Lavino di Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Monte San Pietro. Dopo 40 anni esatti di servizio, Maria Rosaria Sannino chiude la sua brillante carriera in giacchetta blu che, unica donna, l’ha vista negli ultimi 15 anni al comando della Polizia locale di Casalecchio (prima) e del corpo unico Reno Lavino (poi).

Appesi al chiodo fischietto e paletta, da domani Rosaria Sannino farà a tempo pieno la volontaria nell’associazione "Andare a Veglia" che aiuta i bambini nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Maggiore di Bologna. "Per il saluto ai miei colleghi – rivela la vice comandante Sannino – ho scelto di fare una donazione all’Ant, l’associazione nata proprio a Casalecchio per merito del compianto professor Pannuti e che aiuta i malati terminali in tutta Italia".

In 40 anni Maria Rosaria Sannino ha percorso tutti i passaggi obbligati dalla sua carriera: da vigile urbano (1982-1991) a commissario e ispettore a Modena (1993-1996), a responsabile del servizio Lavori Pubblici di Casalecchio (1996-2005), a comandante la Polizia provinciale (2005-2014) con 51 agenti al suo servizio, a comandante le Polizie locali di Budrio e Granarolo (2015), della Polizia locale di Casalecchio (2015-2018), del corpo unico Reno Lavino (2018-2020) con 47 agenti di servizio e, infine, commissario superiore dello stesso corpo fino al 2021, quando con la nuova sede unica venne rifatto il concorso di comandante. Tanti passaggi di carriera, di cui sette incarichi da comandante, sempre all’insegna dell’infortunistica stradale, la materia sulla quale Sannino discusse la tesi di laurea in Giurisprudenza (1989) e, poi, si è specializzata con una ventina di corsi di formazione e, infine, la realizzazione di un manuale operativo assieme a Roberto Gasparini.

"Avventuroso – ricorda la comandante Sannino – il mio arrivo nel corpo dei vigili urbani di Casalecchio. Era il 1982 e Floriano Ventura, allora sindaco di Casalecchio, per evitare il blocco delle assunzioni messo poi in atto dal Governo nel 1983, bandì in fretta e furia un concorso per vigile urbano. Arrivai quinta e il 31 dicembre del 1982 venni assunta assieme a Nara Ventura, Manuela Bianchini, Valeria Meloncelli e Patrizia Verrusio, diventata poi comandante dei vigili di San Lazzaro di Savena e Firenze".

I segreti del mestiere? "Si imparano solo sulla strada – risponde Sannino – e per me è stato fondamentale Giuseppe Marani che, da ex carabiniere, mi insegnò le procedure corrette da adottare nei rilievi di un incidente stradale".

Nicodemo Mele