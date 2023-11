Vignaioli indipendenti stasera si parte con la Wine City Night

Da un vino all’altro, da sabato 25 a lunedì 27 novembre, nei padiglioni 28, 29, 30 e 36 di BolognaFiere, si terrà la dodicesima edizione del Mercato dei Vini dei vignaioli indipendenti Fivi. È la prima volta che la kermesse sbarca sotto le Due Torri, dopo l’addio alla storica sede di Piacenza. Circa mille vignaioli, di cui 10 dal Bolognese, e oltre 8.000 vini provenienti da tutta Italia in "un mercato aperto a tutti, dove grazie ai carrelli Fivi si potrà fare shopping", ha commentato Alice Giuliani, responsabile show office BolognaFiere. Da sabato partirà anche una raccolta fondi "per dimostrare – insieme a ‘Casa delle Donne’ – la nostra vicinanza verso chi ogni giorno subisce violenza", annuncia Giuliani. Accanto ai vignaioli soci Fivi, saranno presenti diversi produttori europei e 29 olivicoltori indipendenti. "Un evento che rappresenta la volontà di Fivi di portare a stretto contatto con il pubblico i vignaioli", ricorda Rita Babini, segretaria nazionale Fivi. Grazie alla collaborazione con Ascom e con Amo, la città sarà parte integrante dell’evento.

Stasera, intanto, ci si preparerà alla festa con "Wine City Night", un’iniziativa itinerante organizzata da Amo, mentre sabato con la "Notte bianca dei vignaioli", i produttori di vino "racconteranno alcuni dei vini del territorio. Un’occasione per il consumatore di conoscere i piccoli produttori", racconta Roberto Melloni, presidente dei ristoratori Ascom Bologna. Il programma darà spazio anche alle quattro masterclass dedicate alle eccellenze dell’enologia italiana attraverso il racconto dei vignaioli di Alma, scuola internazionale di cucina italiana. Il mercato sarà aperto il 25 e il 26 dalle 11 alle 19, il 27 dalle 11 alle 17. Il biglietto per il singolo giorno costa 25 euro, online, 30 euro se acquistato in fiera. Oppure 40 euro per i due giorni (50 in fiera) o 60 euro per i tre giorni, 70 euro se comprato in fiera. Il parcheggio di riferimento è il multipiano Michelino.

Giovanni Di Caprio