Vignali ed Evangelisti: "Territorio in crisi, ma la giunta risponde aumentando le tasse"

Centrodestra all’attacco alla luce dei dati della Banca d’Italia. Per Marta Evangelisti, capogruppo FdI, Bankitalia "certifica che l’Emilia-Romagna ha perso slancio, rallentata da politiche regionali miopi e ideologiche del Pd". Stessa diagnosi da Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia, che parla di una regione "fanalino di coda". Di fronte a tutto ciò "ci saremmo aspettati una manovra per cercare di stimolare l’economia e soprattutto un pacchetto anticrisi per cercare di agevolare le famiglie in povertà. Invece abbiamo visto una manovra lacrime e sangue in cui la regione ha messo le mani in tasca ai cittadini".