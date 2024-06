Vignali: "Ex asilo Zarri, serve trasparenza"

"Qual è il destino dell’ex asilo Zarri?". Se lo chiede il candidato sindaco Luca Vignoli, per la lista civica ‘Cose nuove per Castel Maggiore’. Vignoli nei giorni scorsi ha organizzato un corteo con tanto di bandiere e striscioni. Il corteo è andato a manifestare davanti a un edificio noto e molto amato dalla comunità di Castel Maggiore: l’ex asilo Zarri, prima scuola materna aperta a suo tempo in città. "Questo bene – spiega Vignoli –, vuoto da due anni, sta per diventare di proprietà comunale e l’amministrazione uscente ha lanciato un bando per assegnarlo in uso a privati, a canone gratuito per sei anni rinnovabili senza interpellare le realtà locali, le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore e nemmeno il consiglio comunale. Cosa che preoccupa i cittadini, tanto che noi abbiamo raccolto questa preoccupazione e organizzato la protesta".

A parere del candidato sindaco preoccupa poi la procedura di assegnazione: il bando è stato pubblicato il 14 maggio, con scadenza il 29 maggio, per essere così aggiudicato ad una settimana dalle elezioni. Un tempo troppo breve, secondo Vignoli, perché le realtà del territorio, ignare di questa scelta del Comune, abbiano la possibilità di presentare una proposta ben costruita. "Il bando ha ricevuto due proposte – continua – ma l’amministrazione comunale non ha ancora deciso ed è tutto fermo. La proposta di ’Cose Nuove per Castel Maggiore’ è invece di trasformare la vicenda dell’ex asilo Zarri in un’occasione per realizzare una vera co -progettazione delle scelte amministrative, attivando un tavolo di confronto con gli enti del terzo settore del territorio. Ciò per garantire trasparenza e offrire risposte ai reali bisogni sociali della comunità".

Non si fa aspettare la replica della sindaca Belinda Gottardi: "Ovviamente – dice la prima cittadina – c’è una regolarità e trasparenza delle procedure di gara predisposte dai funzionari del Comune che rappresentano lo strumento più equo e adeguato per l’assegnazione di uno spazio. Il Comune ha salvato un bene architettonico che fa parte della tradizione e della storia di Castel Maggiore, assumendosi la responsabilità di acquisirlo al patrimonio comunale e di individuare una gestione coerente con la destinazione d’uso per attività educative e formative. La gestazione di questa operazione è stata lunga ed ha compreso una forte attività di interlocuzione con diverse realtà del territorio di Castel Maggiore. Abbiamo aperto un percorso e oggi vogliamo chiuderlo senza lasciare incombenze a chi verrà".

Pier Luigi Trombetta