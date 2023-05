Vignato e Destro, ex al veleno in panchina

di Giacomo Guizzardi

Quattro punti nelle ultime nove giornate, una classifica che, turno dopo turno, si complica un pochino di più e una freschezza mentale da ritrovare: non è l’ultima spiaggia per l’Empoli la gara di questa sera, ma poco ci manca. La formazione di Zanetti, reduce dal ko per 2 a 1 contro il Sassuolo (azzurri in superiorità numerica ma comunque battuti), si è blindata in ritiro dopo domenica per preparare al meglio l’impegno contro il Bologna.

Due i nomi che spiccano in panchina, entrambi ex rossoblù, entrambi – a modo loro – due promesse mancate del club di Casteldebole: Vignato ha lasciato Bologna a gennaio, dopo un paio di esclusioni tecniche, sperando di potere piantare finalmente i paletti in Serie A. Destro è approdato in Toscana in estate. Un gol solo per entrambi (Vignato addirittura alla prima presenza, entrando al 90’) e parecchie panchine. L’operazione riscatto non sta procedendo nella direzione sperata.

Zanetti oggi dovrebbe confermare nove undicesimi dei giocatori scesi in campo domenica: tra i pali Vicario, ad Ebuehi e Parisi le fasce laterali, con Luperto e Ismajli (e non Walukiewicz) centrali difensivi. Spazio ai 2003 a centrocampo: partiranno dall’inizio sia Fazzini, come mezzala, sia Baldanzi, nelle vesti di trequartista; capitan Bandinelli sarà chiamato ad agire come incursore mentre a Marin verranno consegnate le chiavi di un modulo del quale lo stesso Motta, in conferenza, ha sottolineato i pregi e le difficoltà nel giocarci contro. In avanti conferme per Caputo e Cambiaghi.