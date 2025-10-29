Vildoza e le lesioni ai sanitari. I testimoni sfilano in Questura

Bologna, 29 ottobre 2025 – Ricostruire i fatti accaduti la sera del 15 ottobre. Ascoltare testimoni e protagonisti di quel movimentato ‘dopo partita’. Mentre si attende ancora la fissazione dell’udienza di convalida per i coniugi Vildoza, la Squadra mobile sta lavorando per mettere in ordine i momenti di quella sera, che hanno portato all’arresto per lesioni a personale sanitario del playmaker della Virtus e della moglie, la pallavolista Milika Tasic, rilasciati la mattina dopo su disposizione del pm Flavio Lazzarini ex articolo 121.

In questi giorni, la Squadra mobile ha ascoltato, a sommarie informazioni, anche i membri dell’equipaggio della Croce Rossa rimasto coinvolto nell’aggressione. È stato chiesto ai sanitari di ripetere, ancora una volta, la dinamica dei fatti. Fatti che erano stati descritti già in una denuncia sporta dalla volontaria Tiziana D’Antonio, rappresentata dall’avvocato Alessia Cuppini, che ha raccontato di una lite stradale iniziata in via Calori e degenerata in viale Silvani, quando il campione della Virtus e la moglie, dopo aver tentato di ostacolare il passaggio dell’ambulanza (che avrebbe avuto anche i segnali accesi), avrebbero aggredito, afferrandola per il collo, la volontaria.

Una versione che la però la Virtus ha contestato dal primo momento. La coppia di atleti indagati è difesa dagli avvocati Giulia Maria Bellipario e Mattia Grassani, che nel massimo riserbo stanno stanno portando avanti le indagini difensive.

Quella sera, Vildoza aveva appena terminato di giocare contro il Monaco, al PalaDozza. Era uscito con la moglie, incinta, e aveva fretta di tornare a casa. Davanti alla macchina della coppia era ferma un ambulanza della Croce Rossa, con l’autista intento a cercare l’indirizzo di un intervento. Stando a quanto ricostruito dalla polizia nell’immediatezza, attraverso le testimonianze dei presenti, Vildoza avrebbe clacsonato e poi insultato i sanitari mentre li superava. E una volta sul viale, quando si è trovato alle spalle il mezzo di soccorso, avrebbe iniziato a guidare a zig zag, frenando e accelerando “e mettendoci in pericolo – aveva raccontato Tiziana D’Antonio –. Per questo ho deciso di scendere verso lo sportello dell’autista per capire cosa stavano cercando di fare: hanno iniziato a parlare in spagnolo e in inglese. Io non capivo. Lui allora ha aperto la porta e mi ha afferrata al collo, poco dopo è scesa anche la donna, che mi ha preso per la coda tirandomi con forza”.