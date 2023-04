Villa Aldini, la rinascita Patto Comune-governo per il restyling culturale E si cercano altri fondi

Il sindaco Pd e la sottosegretaria della Lega fianco a fianco, nella città "più progressista d’Italia", per presentare uno dei progetti finanziati dal Pnrr: Matteo Lepore e Lucia Borgonzoni hanno annunciato ieri, in una conferenza stampa gremita, l’avvio dei lavori per la prima parte della riqualificazione di Villa Aldini che consentirà, con sei milioni di euro, la realizzazione di una "scuola nel bosco" con tre sezioni di materna e laboratori per l’educazione ambientale aperti a tutti gli istituti della città. "Era un impegno del mandato – ha sottolineato Lepore, già assessore alla Cultura prima di diventare sindaco –, ci stiamo battendo da tantissimo tempo".

Guardando invece al progetto che è stato messo a terra per riqualificare la villa napoleonica, il primo stralcio dell’intero restyling prevede la ristrutturazione dell’ex ‘casa del mutilato’ per destinarla a scuola. Verrà inoltre demolita la torre dell’acqua e sarà messo in sicurezza il coperto della villa. Inoltre, "toglieremo l’antenna per la telefonia mobile che possiamo dire da troppo tempo deturpa la villa", ha assicurato ancora Lepore. I cantieri saranno aperti nel prossimo autunno mentre la fine dei lavori è prevista entro il primo semestre del 2026, quando tutti i soldi blindati dal Pnrr devono essere spesi. L’operazione Villa Aldini prevede infatti una spesa di 6 milioni di euro in arrivo dal Pnrr (che servono per partire e lavorare sulla fase 1 del progetto), altri 9 milioni invece devono essere ancora reperiti. "E poi per gli interventi nel parco ci vorrà qualcosa in più – ha aggiunto Lepore –, vedremo dove prendere questi soldi. Ci sono diverse ipotesi che stiamo guardando insieme a Borgonzoni e siamo confidenti. Abbiamo alcune idee e le stiamo approfondendo".

Quella che nascerà a Villa Aldini sarà inoltre "una scuola innovativa dal punto di vista degli ambienti didattici", ha affermato invece l’assessore alla Scuola, Daniele Ara. In più, ci sarà spazio per attività di educazione ambientale "rivolte a cittadini e famiglie – ha aggiunto l’ex presidente del Navile –, con un modello che vogliamo replicare in tutte le scuole". Obiettivo del Comune è quello, infatti, di sfruttare al massimo tutti i cortili e le aree verdi sottoutilizzati e in dote alle scuole cittadine di ogni grado. L’idea di Palazzo d’Accursio, quindi, è quella di procedere a una riqualificazione totale del complesso, valorizzandone anche gli esterni: così Villa Aldini diventa "un tassello del progetto Impronta verde che a breve presenteremo alla città", ha sottolineato l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli.

Per definire il futuro di Villa Aldini "abbiamo portato avanti un percorso di focus group con due tavoli partecipati: uno sulla sua vocazione culturale e uno sulla sua vocacazione educativa – ha segnalato la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia – coinvolgendo una cinquantina di portatori di interesse". Proprio attorno alle attività culturali si concentra la restante parte della riqualificazione, per la quale però bisogna ancora reperire i finanziamenti, quei nove milioni ancora da individuare. Questo senza dimenticare che negli ultimi anni la villa "è sempre stata molto viva, amata e frequentata e così vogliamo continuare: quindi man mano che partiranno i lavori – ha anticipato Lepore – comunque manterremo un utilizzo ed un presidio della villa, che non dev’essere assolutamente abbandonata". Anche dal punto di vista della mobilità, l’idea è quella di mantenere un approccio green: "incentiveremo l’utilizzo di bus navetta per arrivare in via dell’Osservanza, in luogo delle auto", ha rimarcato l’assessora Orioli.

Paolo Rosato