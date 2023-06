Villa Arcobaleno festeggia 10 anni

Dieci candeline per il centro diurno Villa Arcobaleno. Grande festa , aperta a tutta la comunità, oggi dalle 10.30 in via Reggio Emilia, 36 a San Lazzaro di Savena. In programma, nell’arco della mattinata, proiezioni video, una mostra, performance di danza-movimento-terapia oltre all’immancabile torta per festeggiare i dieci anni il centro diurno gestito dalla Cooperativa sociale Cadiai. La festa di oggi, che è dedicata agli anziani del Centro e ai loro famigliari, ma aperta al territorio, si svolgerà alla presenza di Monica Falciatore, assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena e Giulia Casarini (nella foto), presidente Cadiai. Dopo i saluti istituzionali è prevista la proiezione di video realizzati nell’ambito di #CoolGeneration, il progetto sperimentale ideato da Cadiai per coinvolgere gli anziani di Villa Arcobaleno nell’utilizzo delle nuove tecnologie con l’intento di mostrare sui social alcuni lati dell’invecchiamento poco conosciuti e la spensieratezza con cui ancora gli utenti possono vivere le loro giornate. Seguiranno performance di danza-movimento-terapia "Novi Motus". Verrà inoltre allestita la Mostra "Singula arte e individualità".

La festa si concluderà con il taglio della torta e un pranzo per chi ha confermato l’adesione. "Dieci anni di Villa Arcobaleno sono un traguardo importante che ci fa molto piacere festeggiare con gli ospiti del centro diurno, con i famigliari ma anche con la comunità perchè si tratta di una struttura integrata con il territorio e molto conosciuta a San Lazzaro - afferma Giulia Casarini, neo presidente Cadiai -. È inoltre un luogo di grande attività e di grande fermento in grado di coinvolgere gli anziani in vari modi, non ultimo il progetto sperimentale #coolgeneration, nato proprio a Villa Arcobaleno e che poi è stato esportato anche in altre realtà. Nel corso della festa verranno presentati i video che hanno per protagonisti gli ospiti di Villa Arcobaleno e che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram Cadiai. Un modo per sperimentare in prima persona le nuove forme comunicative verso le quali gli anziani hanno dimostrato grande entusiasmo".