Villa Bellombra, arriva la delegazione dalla Cina

Domani, alle 15, una delegazione di 15 imprenditori cinesi, che si occupano di ristorazione collettiva, visiterà il centro di preparazione pasti del presidio ospedaliero accreditato Villa Bellombra, gestito dalla società Amedea Servizi srl di Sasso Marconi. Si tratta di una società nata nel dicembre 2006, con in organico oggi 200 dipendenti, che si occupa di global service, per il settore della ristorazione collettiva gestisce quindici mense in ambito aziendale e sanitario.

"Per la nostra azienda – interviene Luca Dermidoff, presidente di Amedea Servizi – si tratta di una grande opportunità per raccontare la nostra organizzazione e il nostro modo di fare impresa. L’obiettivo è di attivare per il futuro anche possibili collaborazioni e, perché no, realizzare un gemellaggio che porti i nostri esperti della cucina presso le associazioni e le aziende cinesi. Un vero privilegio essere stati selezionati per questa iniziativa". Saranno dunque 15 gli imprenditori cinesi a far visita al centro di preparazione pasti della nuova Villa Bellombra, accompagnati dal professore e avvocato Antonello De Oto insieme a Yuang Fang, responsabile di delegazione, interessati a conoscere la gestione della ristorazione centralizzata italiana.