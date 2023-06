Villa Pallavicini, libri e incontri per ’dare casa’ alla speranza

Sei serate nella cornice suggestiva di Villa Pallavicini per incontrare i protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’arte: al centro i temi della speranza e della libertà. è la terza edizione di ’Liberi’, che prevede un gran finale il 12 luglio con Beppe Carletti e la serata speciale dedicata ai 60 anni dei Nomadi. Novità di quest’anno AperiLiberi, tre aperitivi in musica con giovani artisti. Dal 9 giugno per il terzo anno consecutivo la ’Cittadella della Carità’, come l’ha definita il cardinale Zuppi, tornerà quindi a vestire i panni di ’Cittadella dello sport, dell’arte e della cultura’ raccontate per bocca dei protagonisti.

Promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, con il patrocinio dell’Arcidiocesi e con il sostegno del Comunena e di una lunga serie di sponsor e sostenitori la rassegna "porterà sul palco scrittori, attori, musicisti, cantanti, giornalisti, comici che riempiranno l’aria estiva di Bologna con parole, riflessioni, risate, musica e provocazioni – spiega don Massimo Vacchetti, presidente della Fondazione e responsabile diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero –: persone libere, capaci di farci ridere, di emozionarci, di farci riflettere ma soprattutto di parlare di quella speranza di cui c’è sempre più bisogno".

L’inaugurazione di venerdì alle 21 sarà affidata a don Fabio Rosini, che si confronterà con la psicoterapeuta Vittoria Lugli su ’L’arte della buona battaglia’e sul conflitto interiore. Giovedì 15 giugno toccherà invece all’attore Giovanni Scifoni (interprete di numerose fiction e miniserie Rai) salire sul palco e sfogliare le pagine del suo ’Senza offendere nessuno’ insieme al cardinale Matteo Zuppi, moderati dal direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. Martedì 20 giugno, poi, tornerà sul palco Paolo Cevoli presenterà la sua ultima opera, ’Il Sosia di lui – La vera storia del falso Mussolini’ in dialogo con il giornalista Francesco Spada. La settimana successiva, mercoledì 28 giugno, sarà la volta di un altro gradito ritorno dopo l’esordio nell’edizione 2022: Agnese Pini, direttrice de Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e QN, affronterà il tema del conflitto bellico presentando il suo libro ’Un autunno d’agosto. L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia. Una storia d’amore mentre la guerra torna a fare paura’. Due, gli appuntamenti a luglio: martedì 4, il giornalista e scrittore Gianni Varani presenterà (con i presidente del Forum delle Associazioni familiari Adriano Bordignon), la sua ultima opera: ’Il senso di Eva per la Vita’. Gran finale in musica, il 12 luglio quando Beppe Carletti (nella foto), storico fondatore dei Nomadi condurrà il pubblico presente in un viaggio lungo sessant’anni nella storia della band, raccolti nel libro ’Una voglia di ballare che faceva luce’.

Gli appuntamenti sono preceduti, alle 19, dai concerti di Aperiliberi.