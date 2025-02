Villa Paradiso finisce sulla tv russa. Lepore: "Stop alla propaganda"

La vicenda di Villa Paradiso, centro sociale di via Emilia Levante all’incrocio con viale Lenin, a cui il Comune di Bologna ha deciso di non rinnovare la concessione dell’affitto dell’immobile che occupa dopo che negli ultimi mesi ha ospitato iniziative di propaganda pro-Putin, diventa un caso internazionale: è finita infatti sul primo canale della televisione di Stato russa, che ha mandato una sua troupe in città per girare un servizio. Rossya 1 ha presentato un servizio al tg di prima serata nel quale denuncia la situazione accusando il sindaco di Bologna Matteo Lepore di essere antidemocratico e di "russofobia". Il caso è stato reso noto dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, che ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla procura di Roma e all’Agcom, mentre Andrea De Maria, deputato Pd, annuncia un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti in merito. "A Picierno e Lepore va tutta la mia solidarietà. Il fatto che la Tv di uno Stato autoritario voglia darci lezioni di democrazia si commenta da solo. Soprattutto viene da chiedersi come possa esserci stato questo servizio in diretta da Bologna a fronte delle sanzioni che riguardano la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina". Lepore vede tutto questo come "il peggio possibile e penso che i bolognesi è giusto che sappiano che non ci fermeremo di fronte alla propaganda di uno Stato straniero che vuole entrare nella nostra città e creare divisioni nella nostra comunità. Andremo avanti perché il quartiere Savena merita uno spazio per i cittadini e per gli anziani e non propaganda".

Sulla marcia neofascista in città annunciata per il 15 febbraio, Lepore commenta: "Stiamo seguendo con la Questura e la Prefettura. Mi sembra cerchino molta visibilità, per ora. Non dobbiamo dargliela e dobbiamo tenere alta la guardia, perché ormai le manifestazioni fasciste e neonaziste nel Paese si moltiplicano. E questo non è un buon segno".

Chiara Gabrielli