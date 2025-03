Villa Paradiso, lo sfratto. Il Tar nega la sospensiva. Ora il Comune tira dritto

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensiva sullo sfratto di villa Paradiso. A seguito dell’ordinanza che arriva dal Tribunale amministrativo, il Comune conferma lo sfratto e si appresta a metterlo in atto. Prima verranno però incontrati i gestori "per concordare modalità e tempi per il rilascio dei locali, anche in considerazione delle attività già calendarizzate e per consentire una transizione nella gestione", fa sapere il Comune.

Alla base della decisione di respingere la richiesta di sospensiva, il Tar, come evidenzia il Comune, ha considerato "l’ampia discrezionalità del Comune sulle modalità di impiego dei beni di cui è titolare in funzione delle esigenze di pubblico interesse sottoposte alla sua cura; che, alla scadenza dell’atto di conferimento a terzi del godimento di beni pubblici, l’amministrazione è libera di optare per un diverso utilizzo dei medesimi". Inoltre i giudici hanno ritenuto che la delibera di Giunta "non pare aver travalicato i limiti della ragionevolezza, giacché gli elementi di fatto su cui si basa trovano riscontro nei dati statistici dell’area di afferenza della casa di quartiere Villa Paradiso, e la misura adottata appare coerente con l’obiettivo di creare un punto di incontro fra diverse fasce di popolazione ove attivare interventi a favore delle fasce più deboli della cittadinanza". E che, infine, "non emergono elementi che conducano a dubitare che l’amministrazione comunale abbia fatto un utilizzo sviato dei poteri di cui è titolare, in relazione ad accadimenti occorsi durante la gestione della Casa di quartiere in questione da parte dell’associazione ricorrente".

Si dicono "meravigliati e dispiaciuti per questa decisione del Tar" i gestori della struttura, per bocca del presidente della casa di quartiere Maurizio Sicuro, il quale non esclude altri ricorsi. "Verificheremo – ha detto sicuro – la possibilità di ulteriori iniziative legali, ma oggi di certo non ci sentiamo definitivamente sconfitti. Abbiamo avuto il sostegno di quasi 400 cittadini e cittadine del quartiere Savena per richiedere un consiglio aperto, che si dovrà tenere entro i prossimi 30 giorni".