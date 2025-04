Villa Paradiso rivendica una sede. La raccolta firme: "Vogliamo giustizia"

Sono più di 1.140 le firme raccolte e depositate dalla Casa di Quartiere di Villa Paradiso. Una risposta concreta, accompagnata da un presidio che vuole rendere giustizia a un’associazione attiva da più di 40 anni e che oggi è rimasta senza uno spazio in cui operare. Infatti, se per Xm24 le trattative sono continuate per due anni prima dello sgombero definitivo, per la Casa di Quartiere non si è vista l’ombra di alternative. La decisione di Palazzo d’Accursio di "diseredare" gli storici gestori dello spazio di via Emilia Levante e di destinare l’immobile – come si legge nella delibera comunale dello scorso otto gennaio – ad attività di welfare, è un boccone amaro che i gestori non hanno intenzione di mandare giù. Le firme raccolte in presenza e in meno di due mesi, come informa Maurizio Sicuro presidente dell’associazione dal 2019, "dimostrano la solidarietà verso l’operato dell’associazione e la contrarietà rispetto alla decisione della giunta".

A sostegno dei gestori di Villa Paradiso è arrivata anche l’interpellanza – ancora senza riscontro – presentata dal consigliere del quartiere Savena Gianni Grassi, Sinistra Unita, alla presidente Marzia Benassi. Il consigliere infatti è stato mosso dall’approvazione del Consiglio di quartiere dello scorso dicembre, con il voto favorevole della maggioranza, alla continuazione dell’attuale gestione e perfino all’ampliamento delle attività. "Non dobbiamo subire la chiusura di spazi pubblici, ma rivendicarne l’apertura di nuovi – ha spiegato durante il presidio Michele Terra, sempre consigliere di Sinistra Unita –. È fondamentale che ci siano spazi di ritrovo in tutte le zone della città e non solo in centro". In attesa di una risposta da parte della giunta ora che le firme sono state raccolte e depositate, si considera persino la possibilità – sofferta – di muoversi verso nuovi spazi purché la Casa di Quartiere possa continuare a rimanere un punto di ritrovo e di riferimento per tutte e tutti.

Gioia Gentile