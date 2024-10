Villa Serena, la rinascita. Sport, cultura e cibo: hanno partecipato in 600

Villa Serena, una bella rinascita consolidata durante i passati mesi estivi: lo storico edificio del quartiere Barca, ristrutturato lo scorso anno dal Comune dopo che da tempo era rimasto inutilizzato, è stato preso in gestione per il periodo estivo appena trascorso dall’associazione StaySerena, guidata dalla presidente Maria Giulia Salvi e da Marco Salicini.

Tra sport, cultura, cibo di qualità e attività per bambini, la Villa e il parco sono diventati centro di inclusione sociale per ragazzi, famiglie, anziani e bambini. "Come Confcommercio-Ascom abbiamo aderito fin da subito a questo progetto, il quartiere ne ha beneficiato moltissimo: noi daremo sempre sostegno a questo tipo di attività", afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio-Ascom Bologna.

La riapertura del parco in orari diurni e notturni ha avuto una funzione importante di presidio, che ha generato sicurezza e riqualificato il territorio. Le attività svolte hanno spaziato dallo sport, tra corsi di pilates e yoga, "ai quali – come ricorda Maria Giulia Salvi – hanno partecipato più di 600 persone" e camp di calcio per i bambini, alla gastronomia, tramite collaborazioni con importanti locali della città (tra cui Indegno, AngoloB, Allegra).

Non manca la cultura: fino a metà ottobre (periodo in cui scade la concessione comunale data all’associazione) si potrà assistere a letture animate per bambini organizzate da Le Ortiche o alla presentazione di libri dai temi socialmente importanti grazie ad una collaborazione con la casa editrice Minerva. Al momento non è ancora stato decretato che cosa ne sarà di Villa Serena nella prossima stagione estiva: come ricorda però la presidente del quartiere Borgo Panigale- Reno, Elena Gaggioli, a novembre riprenderà a essere un luogo inserito nel piano freddo del Comune.

Si tratta dell’iniziativa dell’amministrazione comunale che prevede, nei mesi invernali, l’accoglienza notturna delle persone senza dimora che, in genere, avviene dalle 19 alle 9 del mattino seguente.

Alice Pavarotti