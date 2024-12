Villa Smeraldi: approvato il piano programma 2025 e bilancio 2025-2027

Nuovi progetti per l’Istituzione Villa Smeraldi di Bentivoglio che ha presentato il nuovo piano di programma 2025 nonché il Bilancio di previsione 2025-2027 al Consiglio metropolitano raccogliendo l’approvazione unanime. Il bilancio del 2025, pari a 237.101 euro, garantirà la gestione di un patrimonio museale che si arricchisce progressivamente e con continuità grazie a lasciti e donazioni da parte di persone del territorio.

Il Piano programma per l’anno 2025 prevede una progettualità attiva e pienamente integrata con le linee di indirizzo della Città metropolitana. Verranno realizzati progetti e interventi, nel rispetto delle specificità storiche dell’Istituzione, per alimentare l’attenzione e la partecipazione del pubblico attraverso la continuità dell’attività museale ed educativa e in sinergia con il territorio. Verranno valorizzati la biblioteca, l’archivio fotografico e il materiale multimediale. Continuerà la pubblicazione del periodico "Dal Contado", rivista dedicata ad approfondimenti sulle tematiche riguardanti il museo, il patrimonio materiale e immateriale, il paesaggio e il territorio.

Verranno inoltre organizzate iniziative per celebrare i 50 anni dal primo Convegno internazionale di museografia agricola tenutosi nel 1975. Obiettivo del 2025 è anche l’implementazione della sezione dedicata al riso.

La proposta educativa destinata alle scuole anche per il 2025 sarà ricca di laboratori e visite guidate, progetti educativi trasversali, eventi interdisciplinari e centri estivi. Verranno riproposti i laboratori "Spazio cinni" legati agli obiettivi dell’Agenda 2030, rivolti ai bambini dai 3 anni in su.

A febbraio il Museo parteciperà, per il quarto anno consecutivo, ad Art City, esponendo a Palazzo Malvezzi, luogo simbolico, collocato nel centro della Città e sede della Città metropolitana. Proseguirà inoltre la collaborazione con l’Atelier Trame Tinte d’Arte dell’Associazione Gruppo della Stadura, che promuove la cultura tecnica e artigianale favorendo momenti di socialità e di apprendimento permanente. Numerose saranno le iniziative culturali e turistiche.

Tra le iniziative proposte per il 2025 sono confermati gli eventi di giugno, ottobre e dicembre "Open Day del Gusto", Festa della trebbiatura, della semina e dei sapori e artigiani del Natale (con rievocazioni storiche e mercati contadini a km zero), la Festa di San Martino, la Festa di Sant’Antonio e mostre temporanee tematiche con la collaborazione di Associazione Gruppo della Stadura, Bologna Welcome ed eXtraBo.