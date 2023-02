Villa Smeraldi, festa per i 50 anni del museo

Lunedì il Museo della Civiltà Contadina riapre al pubblico dopo la pausa invernale. Tantissimi i progetti, gli eventi e le iniziative in programma per quest’anno molto speciale in cui particolare risalto verrà dato alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della sede museale a Villa Smeraldi e per i sessant’anni dalla nascita dell’Associazione Gruppo della Stadura.

Per l’occasione è stato creato un logo ad hoc che affiancherà quello storico del museo e accompagnerà la campagna di comunicazione e le pubblicazioni legate al cinquantesimo. Inoltre è stato rinnovato il sito web del museo con una veste grafica nuova e una modalità di navigazione semplificata.

"Le celebrazioni sono un momento dal duplice significato – ha dichiarato Elena Di Gioia, delegata alla Cultura della Città metropolitana di Bologna – ripensare ciò che è stato fatto e progettare il futuro. I cinquant’anni del Museo della Civiltà Contadina dialogano con i sessanta della associazione del Gruppo della Stadura, composto dai contadini ed ex-contadini del territorio, che con generosità e consapevolezza del valore della cultura materiale e immateriale della civiltà contadina hanno contribuito con donazioni di oggetti di diverso tipo alla sua fondazione. I valori che hanno guidato il museo in questi cinquanta anni sono: la narrazione delle radici territoriali del nostro patrimonio culturale attraverso la dimensione espositiva e le tante attività culturali e didattiche; la sensibilizzazione di pubblici diversi con un linguaggio contemporaneo ; la promozione di coesione sociale e azioni per favorire l’inserimento lavorativo solidale e vicino a persone svantaggiate; la salvaguardia della biodiversità; l’educazione ambientale nella valorizzazione del paesaggio, per un turismo e un’economia sostenibile. L’insieme di queste attività rende il Museo della Civiltà Contadina un polo culturale straordinario del nostro territorio. In questo momento di festa per i cinquant’anni dobbiamo rivolgere un ringraziamento a chi in questi anni con competenza, passione, generosità ha permesso che il museo sia unanimemente riconosciuto come una istituzione preziosa e necessaria nella nostra realtà metropolitana e un fiore all’occhiello a livello regionale e nazionale per la sua importanza".

Orari al lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 15 alle 19. Sabato chiuso, apertura su prenotazione per gruppi in visita guidata scrivendo a [email protected]