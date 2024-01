Villa Spada: un percorso per valorizzare i suoi tesori

Un plauso al Comune per aver portato a termine la ristrutturazione del parco di Villa Spada. auspico che Bologna Welcome approfitti di questa opportunità per organizzare un percorso storico a pagamento che racconti la storia di questo sito che parte dal Settecento fino ai giorni nostri, e va da quanto la Villa fu costruita e abitata da personaggi important,i a quando ospitò il Comando austriaco e dove nella bella Torre fu prigioniero Ugo Bassi, al rifugio dell’ultima Guerra e al Museo della Tappezzeria dove all’interno ospita tanti manufatti in seta, ed è per questo che nel Settecento Bologna era la città più importante d’Europa. Inoltre vi sono esposti i Gonfalonieri della Città oltre un bellissimo laboratorio. Per quanto riguarda l’esterno con l’avvento della primavera il giardino all’italiana avrà il massimo splendore, e per finire la bella bibloteca che oltre a dare un valido servizio ai cittadini può ospitare anche conferenze e quant’altro.

Alfonso Ropa