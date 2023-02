"Villa Stella con i telefoni muti, ora basta"

Isolati tra le montagne dell’Appennino e il lago di Castel dell’Alpi. Questa la situazione della casa di riposo Villa Stella, situata in via Provinciale a Castel dell’Alpi, frazione di San Benedetto Val di Sambro, che, da più di una settimana, dopo le intense nevicate appenniniche dell’ultimo periodo, è rimasta senza linea telefonica fissa.

A denunciare questa situazione spiacevole che crea notevoli disagi i titolari che, nonostante le diverse segnalazioni di disservizio al gestore della linea telefonica, non hanno visto, ad oggi, alcun intervento di tecnici per risolvere il problema.

A parlare della situazione è il titolare Fabio Baldi: "È da quindici giorni che siamo messi così. Completamente isolati dal mondo esterno senza linea telefonica. Tutto è iniziato con l’ultima nevicata grossa che è venuta qui sull’Appennino. Poche ore dopo la nevicata abbiamo notato che la linea telefonica non funzionava più e ci era stato detto dalla Tim che si era verificato un guasto alla linea e che avrebbero provveduto a sistemarlo, ma, evidentemente così non è stato".

Attualmente la casa di riposo di Castel dell’Alpi ospita 39 anziani che non riescono a comunicare con le loro famiglie se non grazie ai cellulari dei titolari: "La situazione sta facendo innervosire noi, gli ospiti e anche i parenti che si chiedono quanto perdureranno questi disagi. Non poter parlare con i propri parenti è chiaramente un disagio - prosegue Baldi -. Prima eravamo abituati che chiamavano al numero fisso della struttura e noi, per comodità, portavamo il cordless all’ospite cercato. Ora, essendo anche che gli anziani ospiti non hanno con sè un cellulare, i parenti chiamano i nostri cellulari.

Inutili i tentativi con il gestore telefonico come conclude il titolare: "Abbiamo chiamato il 187 migliaia di volte segnalando il guasto. Ormai sono passati quindici giorni cosa dobbiamo fare ancora?". Anche il il sindaco Alessandro Santoni commenta: "La situazione non è accettabile e occorre che il gestore ripristini la linea nel più breve tempo possibile".

L’operatore telefonico Tim ha replicato: "Si tratta di un guasto particolarmente complesso. I tecnici hanno fatto un primo intervento in settimana che non è risultato risolutivo a causa dello stato della palificazione di sostegno e delle condizioni ambientali. Per domani mattina è programmato un nuovo intervento per sostituire il cavo danneggiato e ripristinare la linea della struttura".

Zoe Pederzini